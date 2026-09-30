Persisten llamadas falsas a corporaciones de seguridad en Coahuila; realizarán campaña

La subsecretaria de Proximidad y Prevención, Gabriela Franyutti, adelantó que junto a alumnos del Tec de Monterrey Campus Saltillo se lanzará una campaña para combatir esta mala práctica entre la sociedad

Las llamadas falsas a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia continúan registrándose en Coahuila, por lo que autoridades reforzarán las acciones de concientización entre la población para evitar que esta práctica genere una movilización innecesaria de los cuerpos de auxilio.

Gabriela Guadalupe Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención en esta entidad, señaló que este tipo de llamadas siguen siendo comunes, aunque también se presentan casos en los que la ciudadanía se comunica al número de emergencias por equivocación o proporciona información incorrecta sobre el motivo de su reporte.

«Sigue siendo común la falsa llamada o que también se equivocan en el motivo de la llamada, pero nosotros seguimos trabajando con eso», explicó la funcionaria, quien destacó las labores que realizan el C4 y el sistema 911 para atender esta problemática.

Franyutti García indicó que parte de las acciones consiste en llevar información directamente a las escuelas, con el objetivo de que desde edades tempranas se conozca la importancia de utilizar correctamente las líneas de emergencia y evitar llamadas que puedan distraer recursos destinados a atender situaciones reales.

Como parte de esta estrategia, la Subsecretaría de Proximidad y Prevención trabajará con alumnos de Mercadotecnia del Tec de Monterrey Campus Saltillo, quienes participarán en el diseño de una campaña dirigida a la ciudadanía.

La campaña, cuya fecha oficial de lanzamiento aún está por definirse, buscará reforzar el llamado a la población para utilizar responsablemente las líneas de atención y contribuir a que los cuerpos de seguridad y auxilio puedan responder oportunamente a las emergencias que realmente requieren de su intervención.

«Ellos nos van a ayudar a hacer una campaña para comunicar a la ciudadanía estos ciertos errores que hay», explicó al señalar que se busca utilizar herramientas de comunicación para generar mayor conciencia sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia. (OMAR SOTO)