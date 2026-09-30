Reunirá ejido Higueras a hombres en jornada de fe y oración

Con el propósito de fortalecer la fe y promover la oración en familia, el próximo sábado 3 de octubre se llevará a cabo un Rosario de Varones en la capilla de San Francisco de Asís, ubicada en el ejido Higueras, actividad a la que se invita a hombres de la comunidad y de otros sectores de Ramos Arizpe.

La jornada religiosa comenzará a las 18:00 horas y tendrá como actividad principal el rezo del Santo Rosario ofrecido por varones, bajo el mensaje de mantener a las familias unidas mediante la oración y fortalecer la vida espiritual desde los hogares.

El párroco Guillermo Alvarado señaló que este tipo de encuentros busca generar espacios en los que los hombres tengan una participación activa en las actividades de la Iglesia, pero también lleven lo aprendido y vivido durante la oración a su entorno familiar.

“Queremos invitar a todos los varones a que nos acompañen este sábado 3 de octubre en la comunidad de Higueras. Será un momento para encontrarnos como hermanos, poner nuestras intenciones en manos de Dios y pedir especialmente por nuestras familias”, expresó.

La convocatoria lleva como lema “Varón que reza el Santo Rosario, familia convertida en Sagrario”, además del mensaje “Unidos en la oración, fortalecemos nuestra fe”, con el que se busca destacar el papel de la espiritualidad y la convivencia comunitaria.

“La oración también es una manera de asumir nuestro compromiso con la familia. Cuando un padre, un esposo, un hijo o un hermano dedica un momento a rezar, también está pidiendo por quienes forman parte de su vida. Esperamos que muchos hombres se sumen y vivamos juntos esta experiencia de fe”, agregó. (EDUARDO SERNA).