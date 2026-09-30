Invitan a participar en el «Tendedero Tejeril Santa Anita Saltillo 2026»

El proyecto busca reunir a personas de todas las edades para elaborar papel picado tejido que formará parte de la celebración del Día de Muertos en el Barrio Santa Anita

Con la visión de ofrecer una nueva forma de celebrar el Día de Muertos y recordar con alegría a quienes ya fallecieron, se puso en marcha el proyecto “Tendedero Tejeril Santa Anita Saltillo 2026”, iniciativa que invita a personas de todas las edades a participar en la elaboración de papel picado tejido.

La propuesta es encabezada por Selenia Guzmán Morales, administradora de la página El Costurero de Luna, La Bruja del Crochet, quien explicó que la idea surgió de su gusto por esta festividad y de sus visitas al tradicional altar de muertos del Barrio Santa Anita. «Pensaba en complementar y meter algo de tejido, invitar a la gente que se quiera unir al proyecto», señaló.

La convocatoria ha reunido a más de 160 personas en un grupo de WhatsApp, con participantes de Saltillo y de estados como Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Nuevo León. La invitación está abierta a cualquier edad y género, incluyendo a quienes no tienen experiencia en tejido y desean aprender.

Las reuniones se realizan los domingos, de 4:00 a 7:00 de la tarde, en la Alameda Zaragoza, además de que se busca establecer un encuentro entre semana. Los participantes pueden llevar hilaza, angora, rafia o cualquier otro material que tengan disponible, sin importar el color o tamaño.

Elenia destacó que estas reuniones también son espacios de convivencia y aprendizaje, pues algunas personas que se han incorporado no sabían tejer y han comenzado a aprender durante los encuentros, mientras quienes ya tienen experiencia colaboran en la elaboración de las piezas.

El montaje se realizará el 30 de octubre, en coordinación con el grupo de cartonería de la Universidad Carolina, para que el «Tendedero Tejeril» pueda ser apreciado a partir del 31 de octubre y durante el 1 de noviembre en el altar de muertos de las escalinatas de Santa Anita.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al WhatsApp 844 567 1990 o consultar las redes sociales de El Costurero de Luna, La Bruja del Crochet en Facebook, así como La Bruja del Crochet en Instagram y TikTok, donde se comparten los detalles de las reuniones, puntos de acopio y actividades. (OMAR SOTO)