Avanza trabajos integrales en Parajes del Valle, de Ramos

Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano mantienen trabajos para mejorar espacios públicos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que los trabajos del programa “Todos Por Más en Tu Colonia” en Parajes del Valle registran un avance del 50 por ciento, con acciones de limpieza, pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles, así como mantenimiento de canchas y distintos espacios públicos.

A cinco días del arranque de la intervención, cuadrillas del Gobierno Municipal continúan desplegadas en diferentes puntos del sector para avanzar en la recuperación de espacios de convivencia y mejorar las condiciones del entorno para las familias.

“Estamos avanzando y vamos a continuar hasta completar los trabajos que necesita la colonia. Lo importante de este programa es que no se trata de venir un solo día, sino de mantener a nuestros equipos trabajando y entregar a las familias espacios limpios, funcionales y en mejores condiciones”, señaló Gutiérrez Merino.

Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, informó que actualmente se registra un avance general del 50 por ciento y explicó que las labores comprenden limpieza de espacios públicos, pintura, rehabilitación de áreas verdes y juegos, además del mantenimiento de canchas.

A estas acciones se suma la Secretaría de Embellecimiento Urbano, encabezada por César Flores Jiménez, con trabajos orientados a mejorar la imagen del sector y recuperar áreas de uso común mediante la intervención coordinada de las cuadrillas municipales.

Flores Jiménez destacó que la participación conjunta de las diferentes dependencias permite atender de manera integral cada espacio y concentrar los esfuerzos en un mismo sector hasta alcanzar una mejora visible para sus habitantes.

El programa contempla también la participación de los propios vecinos, quienes se han sumado a las acciones para mejorar su entorno y fortalecer el cuidado de los espacios recuperados.

“Todos Por Más en Tu Colonia” concentra personal, maquinaria y recursos de distintas áreas municipales para atender las necesidades detectadas directamente en cada sector y mantener una intervención continua hasta concluir los trabajos programados. (El Heraldo de Saltillo)