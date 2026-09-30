Ramos Arizpe fortalece red sanitaria; instala nueva línea de drenaje en Analco

EMAS refuerza mantenimiento de pozos y redes; nueva obra contempla 200 metros de tubería de 30 pulgadas

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó durante septiembre los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, con acciones en pozos de abastecimiento, reparación de redes de drenaje y alcantarillado, así como la construcción de una nueva línea sanitaria en el sector Analco.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se mantiene un programa permanente para conservar en mejores condiciones la infraestructura y prevenir fallas que puedan afectar el servicio a las familias.

Entre las principales acciones destaca el mantenimiento preventivo de los pozos Manantiales número 9, San José 3 y Analco 3, además del inicio de la instalación de 200 metros de nueva línea de drenaje con tubería de 30 pulgadas de diámetro en el sector Analco.

“Estamos trabajando tanto en lo que se ve como en lo que está debajo de nuestras calles. El agua y el drenaje requieren mantenimiento permanente, por eso estamos atendiendo los pozos, reparando líneas y procurando que, una vez terminados esos trabajos, las vialidades también queden en buenas condiciones”, señaló Gutiérrez Merino.

Por su parte, Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, explicó que el mantenimiento preventivo de los pozos permite revisar y atender oportunamente los equipos para mantener en operación las fuentes de abastecimiento y reducir el riesgo de fallas.

Asimismo, informó que este 29 de septiembre comenzaron las excavaciones para instalar la nueva línea sanitaria sobre el bulevar Analco, en el tramo ubicado al bajar del puente.

La obra contempla 200 metros de tubería de 30 pulgadas de diámetro, con lo que se busca fortalecer la capacidad de conducción de aguas residuales y mejorar la infraestructura sanitaria de este sector.

De manera paralela, durante septiembre las cuadrillas de EMAS realizaron reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado en diferentes puntos de Ramos Arizpe, con el compromiso de dar seguimiento a cada intervención hasta restablecer las áreas afectadas por las excavaciones.

Uno de estos trabajos se realizó en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Analco, donde, tras concluir la reparación de la infraestructura sanitaria, se llevaron a cabo labores de bacheo, colocación de carpeta asfáltica y compactación para recuperar la superficie de rodamiento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca atender de manera integral la infraestructura: primero las redes subterráneas de agua y drenaje y, posteriormente, la rehabilitación de las vialidades intervenidas, a fin de reducir las afectaciones para automovilistas y habitantes.

OBRAS DE EMAS

Mantenimiento de pozos

* Manantiales No. 9

* San José 3

* Analco 3

Nueva línea sanitaria en Analco

* 200 metros de nueva tubería

* 30 pulgadas de diámetro

* Ubicación: bulevar Analco

* Inicio de excavaciones: 29 de septiembre

Reparación de drenaje y alcantarillado

* Intervenciones en distintos sectores de Ramos Arizpe durante septiembre.

Rehabilitación de vialidades

* Bulevar Gustavo Díaz Ordaz, colonia Analco

* Bacheo

* Colocación de carpeta asfáltica

* Compactación y restitución de la superficie (El Heraldo de Saltillo)