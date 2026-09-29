Verificación vehicular suma 487 revisiones en Ramos Arizpe durante 2026

Con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes generadas por automóviles y contribuir al cuidado de la calidad del aire, el Departamento de Ecología del Ayuntamiento de Ramos Arizpe ha realizado 487 verificaciones vehiculares durante 2026, informó su directora, Alma Delia Aguirre Gutiérrez.

La funcionaria detalló que, de las revisiones efectuadas a lo largo del año, 258 correspondieron a unidades del servicio público y 220 a vehículos particulares. Estas acciones forman parte del programa permanente mediante el cual se revisan las condiciones de las unidades que circulan en el municipio.

“La verificación vehicular nos ayuda a detectar y controlar emisiones contaminantes, pero también buscamos generar mayor conciencia entre los conductores sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar el medio ambiente”, señaló Aguirre Gutiérrez.

Explicó que este procedimiento permite identificar posibles problemas mecánicos relacionados con emisiones superiores a los parámetros permitidos, por lo que representa una medida preventiva para disminuir la presencia de gases contaminantes y promover mejores condiciones ambientales en Ramos Arizpe.

“Invitamos a los propietarios de vehículos particulares y del transporte público a realizar su verificación. Es una revisión que permite conocer las condiciones en las que se encuentra la unidad en materia de emisiones y, en caso de detectar alguna irregularidad, atenderla oportunamente”, agregó.

El servicio se encuentra disponible en las oficinas de la Dirección de Ecología, ubicadas en el Gimnasio Municipal “Eulalio Gutiérrez”, donde personal capacitado lleva a cabo las pruebas correspondientes.

El costo vigente es de 164 pesos para vehículos particulares y 218 pesos para unidades del servicio público, por lo que la funcionaria reiteró el llamado a los automovilistas para cumplir con este procedimiento y contribuir a reducir la contaminación en el municipio. (EDUARDO SERNA)