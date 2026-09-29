Ofrece DIF Coahuila acompañamiento a madres adolescentes para que no interrumpan su proyecto de vida

La presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, dio a conocer que ante la prevalencia de casos de embarazo adolescente en la entidad, ese organismo cuenta con programas de acompañamiento a través de los cuales, se apoya a estas menores en la parte de salud y sobre todo en el fortalecimiento socioemocional para que puedan ser buenas formadoras una vez que nazcan sus pequeños, además de que logren también enfrentar esa responsabilidad sin que se interrumpa su proyecto de vida.

Indicó que a través del programa denominado “Mamá por Ti”, el DIF Coahuila mantiene una estrecha cercanía con estas jovencitas y además se trabaja de una manera frontal, efectiva y muy coordinada con el Grupo de Prevención de Embarazos en Adolescentes, mediante acciones que han permitido disminuir esa problemática en el estado.

Al momento son alrededor de 54 adolescentes a las que se está ofreciendo apoyo en especie a través de este programa, a quienes se otorga también una cartilla a través de la cual se da seguimiento a su estado de salud, visitas al médico, estudios clínicos y que utilicen los medicamentos que les hayan sido prescritos en caso de requerirlos, además de ayudarles también con algunos gastos.

Estimó que gracias a las acciones realizadas por el DIF Coahuila junto con esa agrupación, del 2014 a la fecha se ha logrado una reducción del 60 por ciento en la incidencia de casos de embarazo adolescente, por lo que definitivamente se mantendrá esa sintonía y sobre todo, se continuará apostando por la prevención para evitar que se haya más menores en esa situación.

“En el DIF Coahuila tenemos este acompañamiento donde les damos una atención no solo en salud, sino también un fortalecimiento socioemocional y además, las enseñamos a que puedan ser buenas formadoras y buenas cuidadoras, que cuando nazcan sus hijos o hijas ellas tengan el bagaje para poderlos conducir de la mejor manera y sobre todo otorgarle a este bebé todo lo que necesita, no solo sus necesidades fisiológicas, sino también sus necesidades socioemocionales”, indicó.

Reconoció que lamentablemente en algunas poblaciones del área rural está normalizada la costumbre de que las adolescentes contraigan matrimonio con hombres mucho mayores, lo que en Coahuila representa un delito que se paga con cárcel.

“Lo que tenemos que hacer también es dar a conocer que en Coahuila está prohibido el matrimonio entre menores de 18 años, que incluso si un adulto mayor de 18 años tiene una relación con una niña y ésta queda embarazada, él puede ir a la cárcel, porque es algo que ya está penalizado, entonces yo creo que hay que seguir sensibilizando en ese tema”

“Tenemos que hacer que estas niñas descubran que tienen toda una vida por delante, que pueden realizar muchas cosas, terminar su secundaria, su preparatoria, poder hacer una carrera profesional, trabajar, que entiendan que el ser madres de una manera tan temprana no limite el desarrollo de su vida, también estamos trabajando mucho en la prevención porque al final de cuentas eso es lo más importante, apostarle a prevenir”, puntualizó la presienta del DIF Coahuila. (ÁNGEL AGUILAR)