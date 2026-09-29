Este miércoles último día con recargos del predial a un peso

El Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer que este miércoles 30 de septiembre será el último día en el que estará vigente el estímulo fiscal del impuesto predial que consiste en el cobro de un peso por concepto de recargos por año de adeudos generados.

A través del área de Tesorería Municipal, se exhorta a las y los contribuyentes que tienen algún adeudo por este concepto, con el fin de que aprovechen esta última oportunidad para ponerse al corriente con este beneficio.

La tesorera del Gobierno Municipal, Lissette Álvarez Cuellar, dio a conocer que este beneficio estuvo vigente durante todo el mes de septiembre y agradeció a las personas que acudieron para liquidar sus adeudos.

La funcionaria municipal dijo que estos ingresos son muy importantes para dar seguimiento a las obras de infraestructura, servicios públicos y programas implementados a favor de la ciudadanía.

Álvarez Cuellar dijo que, además, este estímulo fiscal es un apoyo para contribuyentes que, por una u otra razón, en años recientes dejaron de cubrir el pago del impuesto predial.

Reiteró que durante este miércoles las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo estarán abiertas para recibir los pagos de las y los contribuyentes con el beneficio fiscal ya mencionado. (El Heraldo de Saltillo)