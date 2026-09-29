Leandro Ríos, Eden Muñoz y Sonido Mazter llevarán su música al Estadio Olímpico de Saltillo

Los artistas se presentarán el próximo 3 de octubre en la capital de Coahuila, en un concierto que Leandro Ríos anticipa como un espectáculo completo, con recorrido por sus éxitos y espacio para complacer las peticiones del público

Saltillo se prepara para vivir una noche de música regional mexicana con la presentación de Leandro Ríos «El Penco», Eden Muñoz y Sonido Mazter, quienes llegarán el próximo 3 de octubre de 2026 al Estadio Olímpico de Saltillo, en un concierto organizado por RCG Entertainment y El Rey del Soldout, con accesos disponibles en sucursales de JR Sombreros y sitio web JR Ticket.

El encuentro musical representa el regreso de Leandro Ríos a la capital coahuilense y, de acuerdo con el cantante, será una oportunidad para reencontrarse con un público que ha acompañado su trayectoria desde sus primeros años. «Ya teníamos un ratito de ausencia, yo creo que es el tiempo que más nos hemos apartado», comentó.

«El Penco» destacó que el espectáculo será diferente a sus presentaciones anteriores en Saltillo, pues llegará con su producción completa y un montaje visual diseñado para ofrecer una experiencia más amplia a sus seguidores. «El show es completamente distinto de lo que ha visto Saltillo todas las veces que hemos venido. Y por fin ahora sí vamos a full, vamos con el show completo, completo visual, donde sé que a la gente le va a gustar mucho», señaló.

Recordó además que Saltillo ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria, al ser una de las ciudades donde comenzó a conocer el respaldo del público y a registrar sus primeros llenos en distintos escenarios. «Aquí fue yo creo que el comienzo de nosotros, a conocer lo que eran los primeros llenos en lugares pequeños, medianos, grandes; hemos escalado con toda la gente de aquí de Saltillo», expresó.

Por ello, adelantó que el repertorio de la noche no se limitará a sus canciones más recientes, sino que incluirá temas de distintas etapas de su carrera. Explicó que, aunque prepara previamente un listado de canciones, suele modificarlo durante el concierto para atender las peticiones de los asistentes. Entre los temas que sus seguidores ya le han solicitado se encuentran «Cuadro completo», «Estrellas en tus ojos», «Hoy la volví a ver», «Entre ella y tú» y «Te la pongo enfrente».

«Yo tengo que tener una base por si en dado caso cualquier cosa, pues tenemos una base con los músicos, pero sí improvisamos mucho y más aquí en Saltillo», explicó el cantante, quien aseguró que el público saltillense conoce buena parte de su discografía y suele participar activamente durante sus presentaciones.

Sobre compartir escenario con Sonido Mazter y Edén Muñoz, Leandro Ríos consideró que se trata de una combinación que permitirá ofrecer un espectáculo prolongado y con distintos momentos musicales. «Es un evento de alto rendimiento porque está bueno ahí el tiempo, el paquete. Sé que Sonido Mazter va a rendir y nosotros tenemos el tiempo perfecto para darles lo que siempre hemos entregado aquí en Saltillo», afirmó.

Finalmente, destacó que los proyectos musicales tienen en común el interés por ofrecer un espectáculo completo y conectar con el público. «A los dos nos gusta dar un show, a los dos nos gusta dar espectáculo, a los dos nos gusta dar alegría y una montaña rusa de emociones», dijo, al considerar que la velada permitirá a los asistentes disfrutar de una noche de música, ritmo y recuerdos.(OMAR SOTO)