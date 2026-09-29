Interviene Javier Díaz espacios públicos en Parques de la Cañada

Cuadrillas de “Aquí Andamos” realizan limpieza, deshierbe, poda y mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad

Para mantener los espacios públicos y atender las necesidades de la ciudadanía, el alcalde Javier Díaz González intervino de manera integral las diferentes áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de Saltillo.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en los espacios ubicados entre las calles Paseo de las Amapolas, Paseo de los Azahares y Paseo de las Azucenas, donde retiraron maleza, basura y desechos acumulados, además de realizar trabajos de poda y mantenimiento general, a fin de recuperar estos espacios en beneficio de las familias.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal mantiene sus acciones para garantizar el funcionamiento de la infraestructura urbana, con trabajos de reparación y mantenimiento de semáforos en diferentes puntos de Saltillo, entre ellos los que se encuentran en el cruce del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la Avenida 20, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes.

Asimismo, para aumentar la seguridad vial de peatones y automovilistas, se realizaron trabajos integrales de limpieza general y deshierbe en el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Benito Juárez.

El alcalde Javier Díaz refrendó su compromiso de mantener un trabajo permanente y cercano a las colonias, con atención simultánea a espacios públicos, áreas verdes, vialidades e infraestructura urbana, para mayor seguridad de las familias de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)