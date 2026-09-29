Emite Salud Coahuila recomendaciones para prevenir la rickettsiosis

El cuidado de las mascotas, la limpieza de viviendas y la revisión diaria del cuerpo son medidas fundamentales para evitar el contacto con garrapatas infectadas

La Secretaría de Salud de Coahuila exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención contra la rickettsiosis, enfermedad que puede transmitirse a las personas mediante la picadura de garrapatas infectadas.

Como primera recomendación, la dependencia estatal pidió atender adecuadamente a las mascotas, bañarlas y desparasitarlas de manera periódica, además de llevarlas a las brigadas de Salud Animal que ofrece la propia Secretaría.

También aconsejó extremar la limpieza tanto en el interior como en el exterior de las viviendas y mantener patios y jardines libres de cacharros, maleza y objetos acumulados que puedan convertirse en refugio para las garrapatas.

La tercera medida consiste en revisar diariamente el cuerpo de todos los integrantes de la familia, especialmente el de los niños. Se debe prestar particular atención al cabello, la zona posterior de las orejas, las axilas, el ombligo y los pliegues de la piel.

Las autoridades sanitarias explican que las rickettsiosis son enfermedades causadas por bacterias y transmitidas por vectores como garrapatas, pulgas y piojos. Entre sus posibles síntomas se encuentran fiebre, dolor intenso de cabeza, malestar general, dolores musculares, náuseas, vómito y erupciones en la piel.

En caso de sufrir la picadura de una garrapata o presentar síntomas después de haber estado en contacto con estos parásitos, se recomienda acudir de inmediato a una unidad médica, ya que el diagnóstico y tratamiento oportunos son determinantes para evitar complicaciones.

La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene disponibles materiales informativos y acciones de prevención para fomentar la participación de las familias en el control de la rickettsiosis. (El Heraldo de Saltillo)