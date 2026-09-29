Definirán escuelas de Coahuila en 180 días sus protocolos para restricción de celulares: SEDU

El titular de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), Emmanuel Garza Fishburn, dio a conocer que será en un plazo máximo de 180 días cuando queden definidos los protocolos estatales que deberán seguir los planteles de educación básica en la entidad, para cumplir con la restricción en el uso de teléfonos móviles y tabletas al interior de esas escuelas.

Recordó que la Secretaría de Educación Pública federal ya dio a conocer sus lineamientos con aplicabilidad a nivel nacional sobre el uso de este tipo de dispositivos dentro de la jornada escolar, esto luego de un ejercicio que estuvo soportado o justificado a través de una consulta muy amplia que se hizo con maestras, maestros, padres de familia, expertos tanto nacionales como internacionales.

Destacó que de igual manera, se estuvieron haciendo foros en diferentes estados del país para seguir consensuando e identificando las mejores condiciones para la implementación de estos lineamientos, además de evaluarse también las experiencias obtenidas en otros países en torno a esta medida.

“Lo que está planteando prácticamente es una restricción en el uso de dispositivos durante la jornada escolar en educación básica y el lineamiento de que en media superior se puedan determinar cuáles son las acciones propicias en cada institución, eso se estará determinando con asambleas en cada una de las instituciones”, expuso el secretario.

“Nosotros tenemos 180 días a partir de que se publicaron esos lineamientos en el Diario Oficial para ya generar nuestro acuerdo a nivel estatal donde estaremos definiendo con más precisión y con más claridad cuáles son las diferentes vías”, agregó.

El funcionario consideró que los lineamientos que se están estableciendo para implementar estas restricciones están bien justificados, en primer lugar, por el tema de la afectación que se tiene principalmente en la atención que tienen los niños en su trayecto formativo y en una segunda instancia también las afectaciones a su salud mental, social y emocional.

“Aquí hay que destacar que la restricción está en esos términos, obviamente hay excepciones que tienen que ver con temas de salud, de educación especial, derechos humanos y otras condiciones relevantes”, puntualizó Emmanuel Garza. (ÁNGEL AGUILAR)