Congreso del Estado lanza convocatoria para reconocer a coahuilenses destacados

En sesión del Congreso del Estado se aprobó la convocatoria pública para llevar a cabo la Entrega de Condecoraciones y Reconocimientos, con el objetivo de honrar la labor de coahuilenses en razón de méritos, obras, cualidades o virtudes, y que a su vez reciban una presea por parte del Congreso del Estado.

La convocatoria está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, universidades e instituciones de educación superior, asociaciones, instituciones, medios de comunicación y a la sociedad en general, para presentar candidaturas de personas físicas y, en las categorías en que corresponda, personas morales que, por su conducta, méritos, obras, cualidades, virtudes, trayectoria o aportaciones en rubros como: Compromiso Social; Actividades Artísticas y Culturales; Actividades Ecológicas y Protección del Medio Ambiente; Promoción de los Derechos de la Mujer; Promoción de los Derechos Humanos; Desarrollo Empresarial; Mérito Deportivo; Mérito Académico y Actividades de Innovación, Ciencia e Investigación; Mérito a la Salud. Estas distinciones podrán concederse en vida o post-mortem.

Las propuestas deberán presentarse del 5 al 23 de octubre del presente año, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en la oficina de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, y deberán acompañarse de la documentación que marca la convocatoria, como el currículum vitae de la persona propuesta, documentación, fotografías, videos, publicaciones, reconocimientos, testimonios o cualquier otro elemento probatorio que permita acreditar los méritos expresados en la postulación, entre otros requisitos.

El Pleno del Congreso del Estado resolverá sobre el otorgamiento de las condecoraciones con base en los dictámenes presentados por las comisiones correspondientes. La convocatoria se encuentra disponible en el sitio oficial de internet del Congreso del Estado de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)