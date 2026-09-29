Con la ausencia de Cecilia Guadiana, aprueba Senado reforma contra doble nacionalidad

La senadora por Coahuila tiene la nacionalidad estadounidense; su suplente Rocío de Aguinaga Peraza toma su lugar y vota a favor. En contraste, el también coahuilense Luís Fernando Salazar, que tiene la nacionalidad española, si acude a la sesión y vota a favor de la reforma

Ciudad de México.- Con 86 en favor y 42 en contra, Morena avaló con sus aliados en el Senado la polémica ley que impide que candidatos con doble nacionalidad puedan buscar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

En la apertura de una primera sesión, la bancada mayoritaria maniobró y se aseguró los escaños para sacar adelante la reforma que abarca los artículos constitucionales 82, 116 y 122.

En esta sesión la morenista Cecilia Guadiana, quien nación en Laredo, Texas, y en consecuencia tiene la doble nacionalidad, solicitó licencia para ausentarse, pero su suplente, Rocío de Aguinaga Peraza, tomó su lugar y votó a favor de la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En contraste, el también senador por Coahuila, Luís Fernado Salazar, quien cuenta con la nacionalidad española además de la mexicana, si se presentó a la sesión y emitió su voto a favor.

El senador aclaró que la propuesta no busca menoscabar los derechos de las personas que cuentan con doble nacionalidad ni desconocer las aportaciones de millones de mexicanas y mexicanos que, por razones familiares, laborales o migratorias, mantienen vínculos con otros países.

En ese sentido, enfatizó que la reforma no implica despojar a nadie de su nacionalidad ni restringir sus libertades civiles o su derecho al voto, sino establecer condiciones específicas para quienes aspiren a ejercer las más altas responsabilidades del poder público.

Para el senador Luis Donaldo Colosio, de MC, la reforma «tiene el rostro de un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral. Tiene el rostro del crimen organizado que financia campañas, amenaza candidatos y decide quién puede hacer política en regiones enteras del país.

«Hay gobernadores señalados por sus vínculos con esos grupos y frente a ellos el oficialismo guarda silencio o pide prudencia. Pero al joven que nació en San Antonio porque su mamá trabajaba ahí, a ese sí se le señala y se le desconfía desde la Constitución. Con esta reforma, el camino se estrecha y eso tiene nombre, apellido y se llama regresión de derechos».

Por el PAN, la senadora Laura Esquivel explicó que «con esta reforma, a todos los migrantes Morena les está enviando un claro mensaje: los migrantes son menos mexicanos y no tienen los mismos derechos. (El Heraldo de Saltillo con información de Reforma)