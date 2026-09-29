Busca Gabriel Elizondo dar respaldo y derechos a personas cuidadoras

El senador por Coahuila Gabriel Elizondo, destacó que dentro de su agenda legislativa presentó una iniciativa para reconocer y fortalecer los derechos de quienes dedican su tiempo al cuidado de otras personas

Ciudad de México.- Como parte de los 18 Instrumentos Legislativos que ha presentado ante el Senado de la República, Gabriel Elizondo Pérez impulsa una iniciativa en materia de Derecho a los Cuidados, que busca visibilizar y reconocer la labor de quienes diariamente dedican su tiempo al cuidado de un familiar o de una persona que requiere atención.

En entrevista, el senador por Coahuila detalló que esta propuesta forma parte de una agenda construida a partir de las necesidades que ha recogido directamente en territorio y que ahora busca convertir en acciones legislativas.

“Detrás de una persona que necesita atención, muchas veces hay una madre, un padre, una hija, un hijo o algún familiar que dedica gran parte de su vida a cuidarla. Tenemos que voltear a ver también a quienes cuidan, reconocerlos y generar mejores condiciones para ellos”, dijo.

Elizondo Pérez explicó que el tema de los cuidados tiene un impacto directo en la vida de miles de familias, particularmente cuando alguno de sus integrantes requiere atención por motivos de edad, discapacidad, enfermedad o alguna condición de dependencia.

El tema forma parte de una discusión que ya se encuentra presente en el Senado: iniciativas sobre un Sistema Nacional de Cuidados han considerado tanto los derechos de las personas que requieren atención como los de las personas cuidadoras.

“No se trata de presentar iniciativas por presentar. Estamos cuidando que cada propuesta responda a un problema real y pueda traducirse en soluciones para las familias. Esta iniciativa nace precisamente de escuchar a quienes todos los días realizan una labor indispensable y que muchas veces pasa desapercibida, es el sentir y pensar de los coahuilenses”, afirmó.

Destacó que continuará dando seguimiento a las iniciativas y puntos de acuerdo que integran su agenda legislativa, manteniendo el diálogo con distintos sectores de Coahuila trabajando en conjunto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, para llevar sus necesidades de nuestro estado a la máxima tribuna del país. (El Heraldo de Saltillo)