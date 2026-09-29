Llegará Amor en Movimiento a instituciones educativas y a la Satélite Norte

Invita DIF Saltillo a acudir y aprovechar los servicios gratuitos

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que la unidad móvil de Amor en Movimiento continúa llegando a las colonias, barrios y ejidos, acercando servicios de salud gratuitos que mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos.

En este sentido, invitó a la población a acercarse y acceder al servicio de audiometría y, en caso de requerirlo, recibir en ese mismo momento un aparato auditivo.

Asimismo, se cuenta con optometrías para posteriormente hacer la entrega de lentes y servicios dentales como limpiezas dentales, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Como parte de los servicios de salud gratuitos de Amor en Movimiento también se realiza la entrega de glucómetros y baumanómetros a quienes lo requieran para apoyar el monitoreo de la diabetes y la presión arterial.

La unidad móvil estará esta semana en dos planteles educativos de la ciudad, con el objetivo de acercar los servicios a las y los estudiantes, así como a las y los maestros y al personal docente.

Este miércoles 30 de septiembre estará a partir de las 9:00 de la mañana en el Instituto Tecnológico de Saltillo; y el jueves 1 de octubre a las 2:00 de la tarde en la Escuela Primaria María Teresa de la Garza Cepeda ubicada en la colonia San Lorenzo.

Para el viernes 2 de octubre se tiene programada la llegada de la unidad móvil a la colonia Satélite Norte, sobre la calle Dione entre Tritón y Neredia, a partir de las 10:00 de la mañana.

Para acceder a los servicios es necesario presentar copia del INE vigente, copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, copia del CURP y en caso de ser menor de edad la copia del CURP.

Se informó que en caso de solicitar diferentes servicios es necesario llevar un juego de papelería para cada uno de ellos. (El Heraldo de Saltillo)