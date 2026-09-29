Invitan a saltillenses a aportar fotografías y ofrendas para el Magno Altar de Día de Muertos

El altar será instalado en las 353 escalinatas del Parque Las Maravillas y será inaugurado el 31 de octubre; habrá también un espacio dedicado a las mascotas que han fallecido

Ya se encuentra abierta la convocatoria para que la ciudadanía participe con fotografías y diversos elementos de ofrenda en la integración del Magno Altar de Día de Muertos, que será instalado en las escalinatas del Parque Las Maravillas, en Saltillo.

Ivonne Orozco, impulsora de este proyecto, hizo un llamado a las familias saltillenses para aportar copias de fotografías de sus seres queridos que ya parieron de este plano, con el propósito de que sus recuerdos formen parte de este homenaje colectivo a quienes han trascendido.

«Hago la invitación atenta a la ciudadanía, a la comunidad en general para el apoyo al Magno Altar, cuyo montaje se va a empezar a elaborar a partir del 30 de octubre en el Parque Las Maravillas, apoyado por el Museo del Desierto, por toda la comunidad de personas que nos apoyan en el mismo parque», señaló.

Además de las fotografías, se estarán recibiendo, en las instalaciones del Museo del Desierto y Restaurante Las Delicias de Mi General, bajo un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, velas en vaso, naranjas, calabazas, cañas, dulces y papel picado plastificado, así como cualquier otro material que pueda contribuir a la decoración y conformación del altar.

«Es un acto maravilloso de empatía y espiritualidad hacia sus familiares, también recibimos dulces, calabazas, todo tipo de material es bienvenido, además de que habrá un espacio dedicado para las mascotas», expresó.

El Magno Altar será inaugurado el próximo 31 de octubre de este 2026 en las escalinatas del Parque Las Maravillas, que cuentan con 353 escalones, convirtiendo este espacio en un escenario para recordar a familiares y seres queridos durante una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

La invitación permanece abierta para quienes deseen sumarse a esta celebración del Día de Muertos mediante la donación de algún elemento de la ofrenda o la fotografía de una persona fallecida, con la intención de mantener vivo su recuerdo a través de una expresión comunitaria de memoria, respeto y espiritualidad. Para mayores informes se puede enviar un mensaje a las redes sociales oficiales de Las Delicias de mi General. (OMAR SOTO)