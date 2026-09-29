Brillan niñas y niños ramosarizpenses en torneo regional de karate

Una destacada actuación tuvieron niñas y niños de Ramos Arizpe durante la Copa Monclova de Karate, donde la escuela Shito Kai-Ramos Arizpe consiguió 30 medallas y el tercer lugar general de la competencia, enfrentándose a representantes de distintos municipios de Coahuila y de Nuevo León.

Fernando Sillas Franco, maestro de Shito Kai-Ramos Arizpe, informó que la competencia se realizó el pasado 6 de septiembre en Monclova, con la participación de alrededor de 10 escuelas provenientes de Monterrey, Saltillo, Sabinas, Ramos Arizpe y del municipio anfitrión. La delegación ramosarizpense acudió con cerca de 15 competidores, entre niñas y niños de seis a 14 años.

“Nos fue muy bien porque regresamos con 30 medallas: fueron 10 primeros lugares, ocho segundos lugares y 12 terceros lugares. Para varios de nuestros alumnos fue su primera experiencia en un torneo, así que estamos muy contentos por la manera en que participaron y por los resultados que consiguieron frente a otras escuelas”, detalló.

El desempeño colectivo también permitió que Shito Kai-Ramos Arizpe obtuviera la copa correspondiente al tercer lugar general. Sillas Franco destacó lo cerrado de la competencia, pues el representativo local quedó solamente un punto por debajo de la escuela de Monterrey que ocupó la segunda posición, mientras que Sabinas obtuvo el primer puesto con una diferencia de tres puntos sobre los ramosarizpenses.

“En cada duelo de la competencia, se trabajó arduamente, fue toda una experiencia para las niñas y niños que representaron a Ramos Arizpe de los cuales los padres de familia y nosotros como maestros estamos ampliamente orgullosos”, señaló.

La Copa Monclova es una competencia que se realiza anualmente bajo la organización de Miguel Suárez Ortegón y reúne a diferentes escuelas de karate de la región. Para Shito Kai-Ramos Arizpe, que cuenta con aproximadamente año y medio de funcionamiento formal y una matrícula cercana a los 30 alumnos, el resultado representa un impulso para continuar preparando a nuevas generaciones de niñas y niños en esta disciplina deportiva. (EDUARDO SERNA)