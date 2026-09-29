Asegura Tránsito 5 motos en operativo nocturno

Además detiene a motociclista por alterar el orden

Mediante el operativo nocturno para evitar acrobacias en las vialidades, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a una persona y aseguró cinco motocicletas durante el pasado fin de semana.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que por indicación del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix se establecieron puntos fijos nocturnos y recorridos en vialidades principales.

El objetivo es prevenir accidentes de los motociclistas y afectaciones a terceros.

Este fin de semana, añadió, los recorridos incluyeron los bulevares Venustiano Carranza, Vito Alessio Robles, Nazario Ortiz Garza y el bulevar Alameda Zaragoza.

Como resultado, dijo, se aseguraron cinco motocicletas por carecer de documentación y se detuvo a una persona por alterar el orden público: Bryan Usiel «N».

Banda Alemán informó que suman 12 detenidos en la semana que lleva el operativo, es decir, del lunes 21 al domingo 27. (El Heraldo de Saltillo)