Coahuila busca que Nuevo León y Durango también castiguen el halconeo

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, propuso exhortar a los congresos de Nuevo León y Durango a analizar la incorporación del delito de halconeo en sus códigos penales, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las zonas limítrofes y brindar mayores herramientas legales a las corporaciones policiacas.

El punto de acuerdo busca que las entidades vecinas contemplen sanciones contra quienes vigilan o transmiten información sobre la ubicación, desplazamientos y operativos de las fuerzas de seguridad para facilitar actividades delictivas.

En entrevista, la legisladora señaló que las diferencias entre las legislaciones estatales dificultan el combate a estas conductas, particularmente en las brechas que conectan a Coahuila con Durango y Nuevo León.

“Es importante el poder estar homologando de alguna manera los códigos penales de ambos estados para que puedan contemplar este delito y que las autoridades puedan tener justamente mayores elementos y herramientas ante estos hechos”, expresó.

Morales Núñez sostuvo que el halconeo pone en riesgo a los elementos de seguridad durante el desempeño de sus funciones, por lo que consideró necesario establecer mecanismos legales que permitan actuar de manera coordinada en la región.

La diputada advirtió que estas actividades también pueden realizarse mediante dispositivos tecnológicos, lo que representa una dificultad adicional cuando la vigilancia se efectúa desde otra entidad.

“El uso de drones también, que pueden estar manipulándolos desde un lado, desde un estado y otro”, señaló al explicar los retos que enfrentan las autoridades en las zonas colindantes.

Precisó que, en el caso de Coahuila, la legislación contempla la vigilancia mediante distintos medios, incluidos los electrónicos, y no únicamente la realizada de manera presencial.

“De hecho está estipulado en nuestra legislación la vigilancia por cualquier medio, no solamente de personas sino también de cualquier medio electrónico”, puntualizó.

En la exposición de motivos del exhorto se refiere que Coahuila reformó su marco penal en 2019 para sancionar conductas relacionadas con el halconeo, entre ellas acechar, vigilar o difundir información sobre las actividades y movimientos tácticos de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, así como de las fuerzas armadas.

La propuesta plantea que homologar el marco jurídico regional contribuiría a evitar que las organizaciones criminales aprovechen las diferencias legales entre estados y fortalecería la cooperación entre las instituciones.

“Es importante el poder tener estos mecanismos que puedan darle garantía y certeza no solamente a la ciudadanía sino también a las corporaciones”, manifestó Morales Núñez.

El punto de acuerdo solicita a los congresos de Nuevo León y Durango analizar la viabilidad de reformar sus respectivos códigos penales, con respeto a la soberanía de ambas entidades, para tipificar y sancionar estas conductas. (José Torres)