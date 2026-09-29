Realiza rector de la UA de C gira de trabajo por la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó una jornada de actividades institucionales por distintas escuelas y facultades.

Inició con la imposición de Gorros de Chef en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), a alumnos de noveno semestre de la licenciatura de Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas.

En su mensaje, el rector señaló que la Universidad tiene el compromiso de preparar a las y los estudiantes con conocimientos, habilidades y capacidades que les permitan competir en un entorno de alta exigencia, así como desarrollar proyectos, dirigir equipos, cuidar la calidad y generar experiencias que contribuyan a transformar la vida de las personas.

Añadió que, el objetivo es que las nuevas generaciones puedan proyectarse hacia escenarios profesionales de alto nivel y aprovechar las oportunidades que se presenten en cada una de sus carreras profesionales.

Asistió además a la presentación del Primer Informe del segundo periodo de actividades de la directora de la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural, Margarita Barrera Caballero

La directora, compartió los logros y metas alcanzadas durante su administración, con el enfoque principal de vincular el aprendizaje del aula con la práctica escénica desde los primeros semestres a un total de 98 estudiantes, quienes aplicaron sus conocimientos en actuación, voz, expresión corporal e interpretación.

El rector, asistió a la inauguración de la Semana Académica, Cultural y Deportiva “Ingeniería, talento que construye el futuro”, de la Facultad de Ingeniería Civil, en el marco de su 46 aniversario, en donde además entregó 20 equipos de cómputo, como herramientas clave para los retos tecnológicos que en la actualidad demandan.

El rector Octavio Pimentel Martínez, estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, directivos, docentes y comunidad estudiantil. (El Heraldo de Saltillo)