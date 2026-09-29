Muere trabajador ferroviario antes de iniciar labores en Saltillo

Un trabajador ferroviario perdió la vida la madrugada de este martes, aparentemente a consecuencia de una complicación cardíaca, cuando se encontraba en las instalaciones de la empresa ferroviaria Kansas City, en la zona centro de Saltillo.

El fallecido fue identificado como Jorge Guzmán Villalobos, de 55 años, quien acudió al área médica de la empresa para someterse a un examen de rutina, previo a salir a realizar sus labores como maquinista.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Jorge permanecía sentado mientras esperaba ser atendido cuando, repentinamente, perdió el conocimiento. Personal de la empresa solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio realizaron las maniobras correspondientes; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

El hecho ocurrió en la estación ferroviaria ubicada sobre la calle Prolongación Murguía, en la zona centro de Saltillo, donde se generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado.

A simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que las autoridades consideran como una de las principales líneas que el fallecimiento pudiera estar relacionado con una causa natural.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes en el lugar y posteriormente se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento. (El Heraldo de Saltillo)