Llevará el Instituto Tecnológico de Saltillo un burrito al espacio para celebrar su aniversario

El Instituto Tecnológico de Saltillo prepara para el 6 de noviembre el lanzamiento de un peluche de burrito a bordo de un picosatélite que alcanzará hasta 35 kilómetros de altura, donde realizará mediciones de partículas contaminantes y otras variables atmosféricas

Como parte de la celebración de su 75 aniversario, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) enviará a la estratosfera espacial un peculiar representante de esta casa de estudios. Se trata de un peluche de burrito que viajará a bordo de un picosatélite, en un proyecto que combinará la innovación tecnológica, la investigación científica y el simbolismo de una institución educativa representativa de la ciudad.

El lanzamiento está programado para el viernes 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, desde el Estadio Carlos Roldán, de futbol americano del Tecnológico de Saltillo. Luis Javier Muna Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación, explicó que el proyecto comenzó hace aproximadamente un año con el propósito de desarrollar tecnología con impacto social y ambiental, particularmente mediante la medición de partículas suspendidas en el aire.

“El proyecto nace hace aproximadamente un año con el propósito de generar un desarrollo tecnológico que tenga un impacto social y un impacto en el medio ambiente”, señaló.

El picosatélite será un cubo de cinco centímetros por lado, equipado con sensores, GPS, fuente de poder, un sistema embebido para procesar información y tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance. Jonam Leonel Sánchez Cuevas, jefe de Proyectos de Investigación del Departamento de Sistemas y Computación, detalló que permitirá medir partículas PM 1.0, PM 2.5 y PM 10, además de temperatura, humedad, presión atmosférica, altitud y ubicación mediante GPS.

El dispositivo será elevado mediante un globo estratosférico de helio hasta una altura aproximada de 35 kilómetros, muy por encima del punto donde comienza la estratosfera, ubicado alrededor de los 12 kilómetros. De acuerdo con Sánchez Cuevas, el ascenso tendrá una duración aproximada de una hora con 15 minutos y el sistema permanecerá alrededor de una hora en esa zona antes de iniciar el descenso.

Durante el trayecto, el picosatélite transmitirá información, aunque la comunicación directa mediante tecnología LoRa tendrá un alcance estimado de hasta 10 kilómetros. Por ello, el equipo utilizará herramientas de pronóstico meteorológico para determinar la posible zona de aterrizaje y posteriormente acudirá con receptores a recuperar el dispositivo y el burrito.

Cuando el globo alcance su máxima altura, la disminución de la presión atmosférica provocará que se reviente. El conjunto comenzará entonces su descenso y posteriormente se desplegará un paracaídas que reducirá la velocidad, mientras que el propio equipo contará con elementos para absorber el impacto al tocar tierra.

El primer despegue

Más allá de la peculiaridad del peluche que viajará a la estratosfera, el proyecto representa un desarrollo académico para el Tecnológico de Saltillo, al involucrar a siete estudiantes de Sistemas en áreas como programación, desarrollo de hardware, ciencia de datos, inteligencia artificial, protocolos de comunicación y diseño de la plataforma web que permitirá visualizar la información.

Muna Peña destacó que se trata del primer proyecto de este tipo realizado por un campus del Tecnológico Nacional de México, que cuenta con 254 campus, por lo que consideró que el desarrollo representa una muestra de las capacidades que pueden alcanzar los estudiantes mediante la vinculación entre la academia y el sector productivo.

En esta iniciativa también participa la empresa Roceel Servicios Especializados, cuyo apoyo es fundamental para concretar el lanzamiento. Mónica Alejandra de Peña Lara, responsable de Marketing de la compañía, explicó que la empresa mantiene desde hace años una relación con el Tecnológico de Saltillo, particularmente mediante la incorporación de egresados y la recepción de estudiantes en prácticas profesionales.

“Nos da mucho gusto y para nosotros es muy valioso poder participar en este tipo de proyectos porque nos llenan de orgullo, porque los estudiantes nos inyectan esa energía, esa creatividad, esa innovación”, expresó.

El burrito tendrá además un significado especial para la comunidad del Tecnológico de Saltillo, pues será considerado como un testigo de lo que ocurra durante el viaje a la estratosfera. Roceel también incorporará al proyecto las firmas de sus aproximadamente 70 colaboradores, como parte de la participación de la empresa en esta experiencia.

Tu nombre en el espacio

Como una forma de involucrar a la comunidad, el proyecto contempla también la posibilidad de generar un pase de abordar virtual. Los nombres de las personas que se registren en tecspace.site serán almacenados en una memoria que viajará físicamente junto con el picosatélite hasta la estratosfera.

Para los organizadores, el lanzamiento representa la suma de esfuerzos entre el sector educativo y la iniciativa privada, pero también una oportunidad para que Saltillo muestre las capacidades tecnológicas que se desarrollan en sus instituciones. La información sobre el proyecto puede consultarse en el citado sitio web. (OMAR SOTO)