Lanzan reto a Saltillo: adoptar 20 mil metros del Cañón de San Lorenzo

La campaña “Respira 2026” de la Asociación Civil Conservación San Lorenzo busca recaudar un millón de pesos mediante la adopción de 20 mil metros cuadrados del Cañón de San Lorenzo, con una aportación de 50 pesos por metro.

La campaña permanecerá vigente del 29 de septiembre al 10 de diciembre de este 2026 y contempla como meta la adopción de 20 mil metros cuadrados, de los cuales 10 mil se espera correspondan a la participación del sector empresarial y otros 10 mil a la comunidad local.

Mariana Leal Lara, directora de Conservación San Lorenzo, explicó que “Respira” es la única campaña de recaudación de fondos que desarrolla la organización anualmente y tiene como finalidad acercar a la comunidad al cuidado del cañón, mediante la participación de niños, jóvenes, adultos, escuelas, empresas y clubes ecológicos.

“Es una campaña que tenemos de recaudación de fondos; es la única campaña que tenemos durante todo el año que se enfoca en involucrar a toda la comunidad de Saltillo como tal”, señaló.

Un certificado por proteger San Lorenzo

Como parte de la dinámica, las personas que adopten uno o más metros cuadrados recibirán un certificado de adopción, como constancia de su participación en la campaña y de su contribución a las labores de conservación del Cañón de San Lorenzo.

La organización contempla tres formas de participar, realizar la adopción en línea a través de su página oficial, acudir directamente al Cañón de San Lorenzo o participar en las actividades y experiencias que se desarrollen durante la campaña, mediante las cuales también se podrán aportar metros cuadrados.

Para las adopciones en línea, se deberá enviar el comprobante de la aportación y el nombre completo para recibir el certificado correspondiente. También se habilitó el correo respira@sanlorenzo.org.mx y el número de WhatsApp 667 48 20 634 para este proceso.

Conservación y restauración, prioridades

Por su parte, Alejandro Arizpe Narro, presidente de Conservación San Lorenzo Asociación Civil, destacó que el trabajo de la organización va más allá de la recaudación y contempla la adquisición de predios para garantizar su conservación a perpetuidad.

Recordó que uno de los avances importantes fue la incorporación de una zona a la reserva estatal protegida de la Sierra Zapalinamé, además de las acciones emprendidas por Conservación San Lorenzo desde 2018, entre ellas el establecimiento del filtro de acceso al cañón, con el que se logró un mayor control y se contribuyó a evitar el crecimiento urbano hacia esta zona.

Arizpe Narro señaló que una vez que se cuenta con los predios destinados a conservación, el siguiente reto consiste en mantenerlos y restaurarlos, debido a que algunas áreas, particularmente las ubicadas en la entrada del cañón, presentan afectaciones acumuladas por actividades realizadas durante décadas.

“Si ya tenemos los predios, ahora ¿Qué vamos a hacer en los predios? Pues conservarlos y restaurarlos. Estamos trabajando fuerte en conservación y restauración. Y eso es lo más importante”, subrayó.

La información para participar en “Respira 2026: Adopta un metro cuadrado”, así como los mecanismos de aportación y entrega del certificado de adopción, podrá consultarse en las redes sociales oficiales de Conservación San Lorenzo Asociación Civil y en su página web. (OMAR SOTO)