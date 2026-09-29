Mejora calidad de vida de las familias de Torreón con apoyo para sus viviendas

Integra Miguel Riquelme programas de obra social a su plan de gobierno para atender las necesidades de todos los sectores

Torreón, Coahuila.- De acuerdo al plan de trabajo de la Administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís de avanzar en la cobertura de cada sector de Torreón, con acciones y apoyos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las familias, el programa de material de construcción a bajo costo registra un avance del 70 por ciento.

El presidente municipal destacó que el programa busca apoyar la economía de las familias y facilitar el mejoramiento de sus viviendas, lo cual repercute en mayor seguridad y fortalecimiento de su patrimonio.

Este año, la Administración Municipal ha entregado más de 6 mil vales de material de construcción, de la meta anual proyectada de 9 mil 524. Cada uno tiene un costo de recuperación de mil 200 pesos, e incluye un paquete de 100 blocks y 10 bultos de cemento de 25 kilogramos, lo cual representa un ahorro aproximado del 60%, respecto al precio comercial de estos materiales.

Este programa permite que los habitantes de Torreón puedan realizar trabajos de ampliación, reparación o mejoramiento de sus viviendas con un menor impacto en su economía.

“La obra social que se traduce en el bienestar de las familias es también un tema prioritario en mi administración, porque en este caso, se convierte también en un tema de prevención para evitar que situaciones de construcción pongan en riesgo su seguridad”, señaló el edil.

En ese sentido, reafirmó su compromiso porque los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan y que las familias tengan alternativas para mejorar sus viviendas.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social para solicitar la expedición de su vale, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Una vez expedido, el vale se canjea directamente en la ferretería proveedora, donde el beneficiario realiza el pago correspondiente y recibe su material. (El Heraldo de Saltillo)