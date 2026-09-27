DIF Torreón recibió a niñas, niños y familias de OSC en su stand de a pollos DIF

La convivencia con Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz fortaleció el acompañamiento a las organizaciones que trabajaron por quienes más lo necesitaron

Torreón.- Con el propósito de fortalecer los vínculos con las Organizaciones de la Sociedad Civil y generar momentos de convivencia para las personas que atendieron, DIF Torreón recibió a pequeñitos de Casa Hogar Abrázame y a un grupo de familias de Casa Feliz en su stand de APollos DIF, ubicado en la Feria de Torreón.

Casa Hogar Abrázame brindó atención integral a niñas y niños en situación de riesgo, mediante acciones enfocadas en su cuidado, desarrollo personal, educación y bienestar.

Por su parte, Casa Feliz, del Grupo Encendamos una Luz A.C., brindó alojamiento, alimentación y acompañamiento a niñas, niños y jóvenes que enfrentaron enfermedades como el cáncer, además de ofrecer apoyo a sus familias durante sus procesos de atención médica.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, la señora Selina Bremer de Cepeda, destacó que el trabajo coordinado con las organizaciones permitió sumar esfuerzos y generar experiencias positivas para las familias.

“Para DIF Torreón fue muy importante caminar de la mano con las organizaciones que todos los días trabajaron por quienes más lo necesitaron. Recibir a nuestras niñas, niños y familias en APollos DIF nos permitió compartir un momento especial y reconocer la gran labor que realizaron estas instituciones”, expresó.

La convivencia formó parte del acompañamiento que DIF Torreón mantuvo con las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de fortalecer la coordinación y contribuir a que sus beneficiarios contaran con espacios de convivencia y recreación.

Asimismo, DIF Torreón invitó a la ciudadanía a visitar el stand de APollos DIF durante su permanencia en la Feria de Torreón, ya que el consumo en este espacio contribuyó a apoyar las causas y programas que impulsó el Sistema para beneficio de las familias y sectores que más lo necesitaron.

La señora Selina Bremer de Cepeda señaló que el acompañamiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil formó parte de las políticas sociales del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al reconocer en ellas aliadas importantes para ampliar el alcance de las acciones de atención y bienestar social.

DIF Torreón refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para generar más oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias. (El Heraldo de Saltillo)