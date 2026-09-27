Torreón fortalece su proyección internacional a través de intercambio turístico y cultural con China

El encuentro permitió compartir la riqueza cultural y turística del municipio, abrir nuevas oportunidades de colaboración y fortalecer el orgullo de los torreonenses por su identidad y patrimonio

Torreón.- Con el propósito de fortalecer la proyección internacional de Torreón, compartir su identidad y patrimonio, y generar nuevos vínculos de colaboración turística y cultural, la Dirección Municipal de Turismo participó en un encuentro de intercambio virtual con una delegación de funcionarios de la provincia de Xuzhou, China.

En un esfuerzo compartido con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), la actividad permitió presentar a Torreón como un destino turístico con una identidad construida a partir de su historia, gastronomía, sus tradiciones, patrimonio arquitectónico y cultural, así como de su vocación industrial, comercial y de servicios.

Durante el encuentro, el director de Turismo Municipal, Guillermo Martínez Ávila, destacó la importancia estratégica de Torreón dentro del norte de México. Su ubicación en el corazón de la Comarca Lagunera, su infraestructura y su conectividad aérea y terrestre que le permiten funcionar como un punto de encuentro para visitantes, empresas y actividades de negocios.

Señaló que este tipo de encuentros tienen un valor que trasciende la promoción turística porque permiten que Torreón sea conocido desde su verdadera dimensión: como una ciudad joven, pero con una historia profunda y una capacidad comprobada para transformarse.

“Cuando presentamos Torreón ante una delegación internacional, no solamente mostramos nuestros atractivos turísticos, mostramos quienes somos. Hablamos de nuestra historia, de nuestra gente, de nuestra gastronomía, de nuestra capacidad productiva y de esa vocación que hemos tenido siempre de recibir, trabajar y construir comunidad”, expresó.

Martínez Ávila informó que, para la Dirección Municipal de Turismo, la apertura hacia nuevos mercados y culturas representa también una oportunidad para fortalecer la cadena de valor turística local, al generar condiciones para que hoteles, restaurantes, prestadores de servicios, espacios culturales, operadores turísticos y otros integrantes del sector encuentren nuevos públicos y oportunidades de colaboración.

“Estos encuentros nos permiten decirle al mundo que Torreón está preparado para recibirlo. Pero también ayudan a decirle a los torreonenses que aquello que hemos construido durante generaciones tiene valor, que nuestra historia importa y que nuestra cultura puede convertirse en un puente para encontrarnos con otras comunidades”, afirmó Martínez Ávila.

La vinculación internacional forma parte de una visión turística que busca que Torreón no sea únicamente reconocido como un punto de paso o como una ciudad vinculada a la actividad industrial, sino como un destino con identidad propia, capacidad para recibir visitantes y una oferta turística que combina historia, cultura, gastronomía, naturaleza, deporte, reuniones y entretenimiento.

En esta reunión también estuvo presente el primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Jorge Luis Cuerda Serna; Ludmila Figueroa Graciano, encargada de Atención y Seguimiento a los Asuntos Internacionales del IMPLAN; el director de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla; Aldo Valdés López, director de FOMEC; Francisco Martínez Lombas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y Sugeyl Alvarado Flores, directora de OCV. (El Heraldo de Saltillo)