Incremento en la oferta hotelera fortalece la cadena de valor turística de Torreón

El gobernador de Coahuila y el alcalde de Torreón presidieron la inauguración de Courtyard By Marriot

Torreón.- Torreón da la bienvenida a una de las empresas hoteleras más reconocidas del mundo, con la llegada del hotel Courtyard By Marriot, que fue inaugurado este viernes por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y directivos.

El presidente municipal destacó que la llegada de este hotel fortalece la competitividad de Torreón y eleva aún más la calidad de la oferta turística y de negocios. “Celebramos la apertura de un proyecto que representa confianza, crecimiento y visión de futuro para La Laguna. A todos los empresarios e inversionistas les expresamos nuestra felicitación y agradecimiento por creer en Torreón y seguir apostando a su futuro”.

Riquelme Solís señaló que este proyecto impulsado por Grupo JIBE en alianza con Marriot International, convierte a Torreón en una ciudad con 36 hoteles y más de 2 mil 800 habitaciones, lo cual fortalece su infraestructura turística y la vuelve vez más sólida y competitiva.

“Este proyecto es muestra de la confianza en nuestra tierra y de que Torreón continúa avanzando. Es también la confirmación de que cuando existe seguridad, estabilidad y trabajo coordinado, siempre llegan nuevas inversiones y se multiplican las oportunidades para nuestra gente, por eso siempre hemos sostenido que de la seguridad se desprende todo y hoy Torreón es una de las cinco ciudades más seguras del país y Coahuila es el estado más seguro de México”, subrayó.

En ese sentido, el alcalde reafirmó que Torreón continuará trabajando en equipo con Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo, y generar mejores oportunidades para las familias laguneras.

Dijo que el ambiente de seguridad hace posible que empresas nacionales e internacionales sigan viendo a Torreón como una excelente opción para invertir y crecer.

El munícipe añadió que los indicadores turísticos muestran una dinámica muy positiva y de crecimiento constante en el municipio, y afirmó que se trabaja en ofrecer a los visitantes una ciudad moderna, hospitalaria y llena de atractivos.

“La apertura de este hotel fortalece toda la cadena de valor de turismo, el comercio y los servicios, incrementa también la generación de empleo, la llegada de visitantes, y mejora la imagen de un Torreón que continúa avanzando”, concluyó.

Estuvieron también el comandante de la Onceava Región Militar, general Fernando Colchado Gómez; general Julio César Moreno Mijangos, coordinador de la cuarta coordinación territorial de la Guardia Nacional; senador Gabriel Elizondo Pérez; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Verónica Martínez García, diputada federal; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional en La Laguna; Érika Aregullín, directora de operaciones en representación de Courtyard By Marriot; Diego Jiménez Berumen, presidente del Grupo JIBE; y Javier Jiménez Berumen, director de Operaciones de Grupo JIBE. (El Heraldo de Saltillo)