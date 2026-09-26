Entrega IMSS dos recién nacidas a familias equivocadas en Baja California

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que su personal entregó por error a dos recién nacidas a familias que no les correspondían, en Mexicali, Baja California.

Los hechos ocurrieron en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, donde se incumplieron los protocolos de identificación y resguardo.

A través de una tarjeta informativa, el Seguro Social admitió la equivocación y ofreció una disculpa a ambas familias por lo que calificó como un «grave error».

«El Instituto asume la responsabilidad de atenderlas», afirmó.

Ante los hechos, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, acudió a realizar el protocolo de atención institucional.

«A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error. También por no haberles informado desde el primer momento en el que surgió la duda», externó.

La dependencia de salud informó que desplegó a un equipo del nivel central para brindar acompañamiento integral en las materias psicológica, médica y jurídica.

De igual forma, precisó que entabló coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para la supervisión del caso.

«El IMSS revisará todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, y colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades», fue el compromiso.

Respecto a la ruta de restitución, Paredes Orozco señaló que «cada decisión se tomará con ellas a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés», por lo que el instituto mantendrá en reserva la identidad y datos personales de los núcleos familiares involucrados conforme al principio del interés superior de la niñez.

Este incidente se registra en un contexto donde el IMSS mantiene bajo indagatoria el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

En aquel caso, la dirección general encabezada por Zoé Robledo sostuvo reuniones con los familiares para ofrecer disculpas institucionales y coordinar análisis de laboratorio enfocados en detectar la bacteria Klebsiella pneumoniae, mientras la Fiscalía General de la República desahoga las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas por los padres. (AGENCIA REFORMA)