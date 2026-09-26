Entra oso a residencia y arrasa con tamales en San Pedro

Monterrey.- En plena madrugada y aparentemente atraído por el olor de la comida, un oso irrumpió en una residencia de la Colonia Olinalá, en San Pedro, donde abrió el refrigerador y se apoderó de una bolsa de tamales.

El peculiar visitante fue reportado a Protección Civil del Estado alrededor de las 00:45 horas, luego de ingresar a un domicilio ubicado en la calle Mora 104.

De acuerdo con el propietario, el oso entró por la parte posterior de la vivienda y recorrió el inmueble hasta llegar a la cocina.

Una vez ahí, abrió el refrigerador, sacó una bolsa con tamales y los consumió dentro de la casa.

El propietario logró videograbar parte del recorrido del animal, incluido el momento en que llegó hasta el refrigerador en busca de alimento.

Después de comer, el oso salió nuevamente por la parte posterior del inmueble y escapó hacia el sector.

A la llegada de los rescatistas, el propietario informó que el animal ya se había retirado.

Personal de Protección Civil realizó un recorrido e inspección en el área, pero no logró localizarlo nuevamente.

La dependencia informó que, durante la valoración, no se detectó la presencia del oso ni una situación de riesgo inmediato para los habitantes.

Protección Civil recomendó al propietario mantener puertas y accesos cerrados, evitar dejar alimentos o residuos que puedan atraer a los osos y reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento a las autoridades. (AGENCIA REFORMA)