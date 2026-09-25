Luis Herrera Palacios

Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años

Traslado el viernes para su velación e inhumación al Ejido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

María Aurelia Morín Sánchez

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Perpetuo Socorro a las 14:00 hrs

Inhumación el viernes en un Panteón de la Localidad

Ramona Hernández Martínez

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 59 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coahuila

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

Yolanda Reyna Picón

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ejido San Isidro, Arteaga, Coahuila

Misa en la Iglesia San Isidro a las 10:00 hrs

Beatriz Gómez Leza

Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 60 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez, Ramos Arizpe, Coahuila

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Rosana Mariana Pérez Rodríguez

Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años

Cremación el viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Misa de Cenizas este sáabdo en Oratorio Martínez a las 12:00 hrs