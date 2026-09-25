Luis Herrera Palacios
Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 23 años
Traslado el viernes para su velación e inhumación al Ejido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
María Aurelia Morín Sánchez
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Perpetuo Socorro a las 14:00 hrs
Inhumación el viernes en un Panteón de la Localidad
Ramona Hernández Martínez
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 59 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coahuila
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
Yolanda Reyna Picón
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 72 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación al Ejido San Isidro, Arteaga, Coahuila
Misa en la Iglesia San Isidro a las 10:00 hrs
Beatriz Gómez Leza
Falleció el 25 de septiembre del 2026 a la edad de 60 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez, Ramos Arizpe, Coahuila
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
Rosana Mariana Pérez Rodríguez
Falleció el 24 de septiembre del 2026 a la edad de 69 años
Cremación el viernes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Misa de Cenizas este sáabdo en Oratorio Martínez a las 12:00 hrs