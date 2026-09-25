Arteaga tiene un PRI echado pa’ delante.- Carlos Robles

Reconocen trabajo de la militancia y llaman a mantener la unidad y organización rumbo al 2027

El PRI de Arteaga demostró durante el pasado proceso electoral que cuenta con una militancia organizada, trabajadora y “echada pa’ delante”, afirmó el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar el Consejo Político Municipal, donde se entregó un reconocimiento por la victoria de 16 de 16 en los distritos electorales del estado.

Ante la presencia de la primera priista de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el secretario de Operación Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales; el diputado electo, Chema Morales Padilla; así como ex alcaldes, dirigentes de sectores y organizaciones, líderes territoriales, representantes de colonias, militantes y simpatizantes, Robles Loustaunau destacó que el resultado electoral fue producto del trabajo conjunto de toda la estructura priista.

“Arteaga tiene un priismo trabajador y echado pa’ delante, lo demostraron en las calles, en las colonias, en los ejidos y en cada espacio donde salieron a buscar la confianza de la gente”, señaló.

El dirigente estatal reconoció especialmente a quienes participaron en las tareas de promoción, organización y defensa del voto, al señalar que detrás de cada candidatura hubo miles de priistas que hicieron posible el resultado.

“Esta victoria tiene miles de nombres y miles de rostros; lo ganó nuestra militancia, nuestras lideresas territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres, quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron las casillas”, expresó.

Durante el encuentro se hizo entrega de una placa como reconocimiento al trabajo realizado por la estructura priista y por el resultado obtenido en el pasado proceso electoral, en el que la alianza PRI-UDC obtuvo el triunfo en los 16 distritos de Coahuila.

Por su parte, el secretario de Operación Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez Canales, destacó que el resultado electoral también refleja la capacidad de las y los coahuilenses para decidir sobre el rumbo que quieren para su estado.

Señaló que frente a los retos que enfrenta el país, en Coahuila se ha demostrado que la organización, el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía permiten construir resultados, además de reconocer el trabajo realizado por los gobiernos priistas.

Rodríguez Canales destacó particularmente la importancia de mantener una estructura cercana a la gente y defendió la continuidad de políticas públicas estatales que, dijo, atienden necesidades como la salud y otros servicios fundamentales para las familias coahuilenses.

Durante la clausura del Consejo Político Municipal, Ana Karen Sánchez Flores agradeció la presencia y participación de la militancia, así como el trabajo realizado por los sectores, organizaciones y estructura territorial de Arteaga.

La primera priista del municipio llamó a mantener la unidad y la cercanía con las familias, y destacó que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo conjunto de quienes todos los días mantienen presencia en las comunidades y colonias.

Sánchez Flores señaló que el reconocimiento recibido representa, más que un cierre, un compromiso para continuar trabajando y fortaleciendo al PRI de Arteaga de cara a los próximos retos electorales.

Finalmente, los priistas de Arteaga refrendaron su compromiso de mantener la organización y el trabajo territorial, así como de continuar fortaleciendo la estructura del partido en cada colonia, comunidad y ejido del municipio. (El Heraldo de Saltillo)