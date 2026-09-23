Rafaela Gaspar Dublan
Falleció el 21 de septiembre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia Perpetuo Socorro a las 12:00 hrs
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Lourdes Margarita Hernández Sánchez
Falleció el 21 de septiembre del 2026 a la edad de 24 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia Santo Cristo del Ojo de Agua a las 14:00 hrs
Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo
Martha Leticia Ramírez Herrera
Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la iglesia Santa María Reyna a las 11:30 hrs
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
Gerardo Barajas Cortes
Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 15:00 hrs
Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Samuel Montejano Castañuela
Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Inhumación este jueves en el panteón Jardines del Santo Cristo
Agustina Rodríguez Sarmiento
Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este jueves en el panteón Jardines del Santo Cristo
Ricardo Ramírez Meza
Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este jueves en un panteón de la localidad