Rafaela Gaspar Dublan

Falleció el 21 de septiembre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia Perpetuo Socorro a las 12:00 hrs

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Lourdes Margarita Hernández Sánchez

Falleció el 21 de septiembre del 2026 a la edad de 24 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia Santo Cristo del Ojo de Agua a las 14:00 hrs

Inhumación este miércoles en el panteón Valle del Santo Cristo

Martha Leticia Ramírez Herrera

Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la iglesia Santa María Reyna a las 11:30 hrs

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

Gerardo Barajas Cortes

Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 56 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 15:00 hrs

Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Samuel Montejano Castañuela

Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Inhumación este jueves en el panteón Jardines del Santo Cristo

Agustina Rodríguez Sarmiento

Falleció el 22 de septiembre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este jueves en el panteón Jardines del Santo Cristo

Ricardo Ramírez Meza

Falleció el 23 de septiembre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este jueves en un panteón de la localidad