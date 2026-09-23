¡Tú puedes regalar diversión y aprendizaje a un niño(a) con cáncer!

Apoya la colecta de material escolar y juguetes educativos de Súmate al Amor

La asociación Súmate al Amor AC, antes Niños con Leucemia, invitó a las y los saltillenses a apoyar la colecta de libros, cuadernos, material escolar, juegos didácticos y artículos creativos para las niñas, niños y adolescentes con cáncer que reciben apoyo en su tratamiento contra esta enfermedad.

Se informó que ante la incapacidad que tienen estos menores para acudir con normalidad a sus clases, debido al tiempo que requieren para sus terapias, análisis, consultas médicas y períodos de hospitalización en algunos casos, se requiere de este tipo de material para que estos menores aprovechen el tiempo aprendiendo por su cuenta y desarrollando sus habilidades cognitivas a través de estos juegos didácticos.

La encargada de procuración de fondos de Súmate al Amor, Diana Flores, aseguró que este tipo de donativos representan para estos y estas menores mucho más que un apoyo, por la alegría que representa para todo niño recibir y estrenar estos materiales, con lo que cada aporte suma nuevas oportunidades para aprender, jugar y seguir creciendo.

En ese sentido, dijo que los interesados en apoyar esta colecta, pueden obtener mayores informes al correo electrónico sumatealamor.donativos@gmail.com, así como a los teléfonos 844 281 56 42 de Procuración de Fondos y al 844 298 77 68 de Albergue y Familia, además de que quienes deseen llevar sus donativos personalmente podrán entregarlos en las oficinas de la asociación, en Juan Pablo Rodríguez 873 fraccionamiento Villas de San Isidro, atrás de Soriana San Isidro. (ÁNGEL AGUILAR