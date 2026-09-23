Tren Saltillo–Nuevo Laredo lleva cerca del 10 % de avance

El tren de pasajeros Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo registra un avance físico cercano al 10 por ciento, informó el Gobierno de México. El proyecto contempla 396 kilómetros de vía y una inversión de 140 mil millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado de Presidencia, se estima que el tren transporte a 30 mil personas al día. Para el trayecto entre Saltillo y Ramos Arizpe se prevé un tiempo de 15 minutos; entre García y el centro de Monterrey, de 30 minutos. El Gobierno Federal calcula que los tiempos de viaje en las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey se reducirán en más de la mitad.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó, además, que se ha liberado el 81 por ciento del derecho de vía necesario para el tramo Saltillo–Nuevo Laredo. El proyecto forma parte del programa ferroviario con el que el Gobierno de México prevé construir 2 mil 400 kilómetros de trenes de pasajeros durante el sexenio. (El Heraldo de Saltillo)