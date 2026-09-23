Mediante cursos de cocina y repostería, apoya ICATEC la inclusión de personas invidentes

La profesora Gabriela Ramos, instructora e integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina AC (AMEVER) dio a conocer que un grupo de once asociados de esa agrupación participan en cursos de cocina y repostería impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), con el objetivo de que desarrollen habilidades que ayuden a su crecimiento personal y a mejorar sus ingresos a través de la venta de diversos productos.

Indicó que gracias a las gestiones del director general de esa institución, Marco Cantú Vega, se otorgaron becas del cien por ciento a cada uno de estos asociados para recibir esta capacitación, lo que les permitirá fortalecer su autonomía y demostrar lo que son capaces de hacer para salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Indicó que además de estos cursos de cocina y repostería, en los próximos meses se impartirán también cursos en otras áreas para las y los asociados que deseen adquirir habilidades y desarrollar la confianza en ellos mismos a través de esta experiencia.

“Ahorita estamos en la parte de cocina, pero hay otros cursos también que nos autorizaron, nos abrieron las puertas del ICATEC, son un total de once cursos los que vamos a tomar, ahorita iniciamos con la elaboración de pizzas, pastas y otros productos más que también tienen que ver con la parte de gastronomía y repostería, como es la elaboración de donas, cocina mexicana y cocina saludable, entre otros”, dijo la instructora.

Mencionó que, para un mejor desempeño en estos cursos impartidos por el ICATEC, fue fundamental la rehabilitación que obtuvieron las y los participantes a través de las clases de orientación y movilidad y vida diaria que reciben desde hace varios meses en las instalaciones de AMEVER.

“También tenemos otros cursos que vienen por delante, como es el de la elaboración de productos de limpieza, estamos muy agradecidos con el ICATEC por haber celebrado este convenio para que los socios de aquí de AMEVER que estén interesados en este tipo de cursos puedan aprender más y principalmente que estén certificados por la Secretaría de Educación al tomar este tipo de cursos y puedan así trabajar vendiendo lo que aprendan a hacer ahí.

“Aquí hay que mencionar que el ICATEC nos apoyó con becas del cien por ciento, no nos están cobrando, ellos normalmente cobran una cantidad simbólica por este tipo de capacitación, pero en el caso de AMEVER esta instrucción es totalmente sin costo, además de que también se autorizó la entrega de lo que es la materia prima y los demás ingredientes que se necesitan para la elaboración de estos alimentos “, agregó Gabriela Ramos. (ÁNGEL AGUILAR)