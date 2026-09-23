Sanar la tierra: planta Saltillo Ecológico más de 12 mil pinos en Sierra de Arteaga

La organización civil realizó, por quinto año consecutivo, labores de reforestación en el Ejido La Carbonera, donde este año plantó 12 mil 078 pinos para contribuir a la recuperación de la Sierra de Arteaga, afectada por incendios forestales

Un total de 12 mil 078 pinos fueron plantados este 2026 en el Ejido La Carbonera, en la Sierra de Arteaga, como parte de los trabajos de reforestación que por quinto año consecutivo realiza Saltillo Ecológico para contribuir a la recuperación de esta zona natural afectada por incendios forestales.

José Juan Hernández Ramos, miembro activo de la organización, explicó que el proyecto ha registrado un crecimiento constante, pues durante el primer año se tenía como meta plantar 300 árboles y finalmente se colocaron mil 500. En el 2025 fueron aproximadamente 10 mil 220 pinos y este 2026 se alcanzaron los 12 mil 078 ejemplares.

Aunque este año se registró una disminución en el número de voluntarios, la meta pudo cumplirse gracias al apoyo de habitantes del Ejido La Carbonera y de las comunidades cercanas. Estimó que alrededor de 750 voluntarios participaron en seis jornadas realizadas principalmente durante agosto y las primeras dos semanas de septiembre de este 2026.

Las jornadas tuvieron una participación variable, con algunas fechas en las que acudieron hasta 300 personas y otras con alrededor de 30. Incluso, al concluir las actividades con voluntarios, integrantes de Saltillo Ecológico regresaron a la zona para continuar con los trabajos y completar la plantación proyectada.

El integrante de la organización destacó que el trabajo no concluye con plantar los árboles, pues también se realiza un seguimiento para conocer su supervivencia, estimada en una tasa de alrededor de 65 por ciento, aunque en algunas áreas alcanza entre 80 y 85 por ciento, muy por encima del 30 por ciento que, señaló, suele considerarse como una reforestación exitosa en México.

Hernández Ramos explicó que estos resultados dependen de diversos factores, entre ellos la selección de los árboles, el uso de especies nativas y el cuidado durante el proceso de plantación. Los pinos son adquiridos en un vivero de la comunidad de San Antonio de la Osamenta, con cuyos responsables mantienen una relación de colaboración desde hace cinco años.

«Estamos pagando renta por la ciudad en la que vivimos y por esta parte de la Sierra que está tan afectada por los incendios forestales», señaló Hernández Ramos al destacar el compromiso de Saltillo Ecológico con la recuperación de La Carbonera, un esfuerzo que busca devolver gradualmente cobertura vegetal a esta zona de la Sierra de Arteaga y fortalecer la participación de ciudadanos y comunidades en su conservación. (OMAR SOTO)