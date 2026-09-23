Javier Díaz fortalece conexión Saltillo – Texas para desarrollo en tecnología

Sostiene reunión de trabajo con integrantes del Round Rock Chamber, organización en la que participan empresas como: DELL, Samsung y Amazon

Round Rock, Texas.- El alcalde Javier Díaz González desarrolló una agenda de trabajo en el estado de Texas, con el objetivo de impulsar inversiones en materia de innovación tecnológica y potenciar la vinculación económica entre Saltillo y esa entidad.

“Estamos fortaleciendo la conexión Saltillo-Texas para capitalizar nuevas oportunidades de inversión en tecnología, innovación y manufactura avanzada” destacó el Presidente Municipal.

En ese marco, Díaz González sostuvo un encuentro con la organización Round Rock Chamber, encabezada por su presidenta y CEO, Jordan Robinson, así como con el alcalde la de la ciudad Craig Morgan.

Dicho organismo, en el que participan empresas como: DELL, Samsung y Amazon, promueve el crecimiento económico y empresarial de la ciudad de Round Rock, ubicada al norte de Austin, Texas.

“Nuestra reunión con Round Rock Chamber abre nuevas puertas para vincular a Saltillo con uno de los ecosistemas tecnológicos de mayor dinamismo en Texas, generando relaciones estratégicas que puedan traducirse en inversión, talento y desarrollo económico para nuestra ciudad” destacó Javier Díaz.

Durante el encuentro se contó también con la presencia de empresarios y representantes de cámaras de Saltillo y Texas, así como de Luis Olivares Martínez, secretario de Economía en Coahuila; y Sergio García, presidente de Austin Sister Cities Saltillo Association.

Además, participaron organismos empresariales y empresas de ambas regiones, a fin de generar oportunidades de inversión, negocios y colaboración.

“Estamos trabajando para crear el Saltillo Valley. Todo gira en torno a la tecnología, a la inteligencia artificial y llevar a Saltillo al siguiente nivel en esta materia”

En su mensaje, el presidente municipal de Saltillo resaltó que nuestra ciudad es la capital más segura de México, así como la de mayor formalidad laboral.

Ambos activos, destacó, se han alcanzado gracias a la estrategia del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien ha convertido a nuestra entidad en la más segura del país y una de las más competitivas a nivel nacional.

“Saltillo es la capital más segura de México para invertir” resaltó.

El alcalde Javier Díaz resaltó que la vinculación con Round Rock Chamber representa una oportunidad para promover las capacidades industriales de Saltillo, ampliar las relaciones de sus empresas con el mercado texano e identificar posibles aliados comerciales.

“Buscamos identificar empresas con potencial de inversión, estrechar vínculos con organismos empresariales y tecnológicos, explorar proyectos de innovación e inteligencia artificial, además de ampliar la participación de nuestras empresas en cadenas de valor internacionales”, refirió.

En la reunión Javier Díaz expuso las capacidades industriales y las ventajas de Saltillo ante organismos que vinculan empresas y proyectos de expansión en la región, mientras que las empresas locales pudieron tener un acercamiento con posibles aliados comerciales y explorar opciones de proveeduría y participación en cadenas de suministro.

Como parte del Gobierno Municipal de Saltillo, asistieron a la gira de trabajo: César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico; Gabriela Montemayor González, enlace Saltillo-Texas; y Salvador Rodríguez González, subdirector de Fomento Económico.

Empresarios y representantes de Cámaras de Saltillo que asistieron:

– Arturo Reveles Márquez, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste

– Víctor Plata Mazzotti, empresa TXM

– Humberto Elizalde González, GIASA

– Juan Carlos Ortiz, International Metal Buildings

– Guillermo Wah Rumayor, GWELPH Softlanding

– Antonio Hernández, GT Telecom

– Alfonso Valdés Carrales, ClickIT

– Fernando de la Garza, PROMOCON Desarrollos

– Saúl Rivera Aguirre (CEO) y Pablo Acevedo Alvarado (CO/OWNER), TREDICOM

Representantes de Round Rock Chamber:

– Jordan Robinson, president y CEO de Round Rock Chamber

– Zach Scott – Senior Director of Workforce & Industry Development

– Danielle Morrissey – Vice President of Economic Development

– Rene Flores – VP, Amplify Credit Union / President, Transportation & Economic Development Corporation

– Jesse Ancira – Empresario y ex alcalde de Taylor

– Héctor Quintanar – Empresario

– Andy Martínez – Texas European Chamber

– Sonia Valdez Junfin – Empire Industrial Park. (El Heraldo de Saltillo)