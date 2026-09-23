Rubén Moreira pide cancelar proyecto de museo militar en Chapultepec y fortalecer la protección ambiental del bosque

El diputado priista advierte que se contempla intervenir 55 mil 624 metros cuadrados, una superficie mayor a la del Zócalo

Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y al Gobierno de la Ciudad de México a cancelar la construcción del museo militar en el Bosque de Chapultepec, así como realizar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para fortalecer el régimen de protección ambiental de este patrimonio de la capital.

A través de un Punto de Acuerdo, el legislador del PRI señaló que la dimensión del proyecto obliga a revisar con responsabilidad sus posibles impactos ambientales. De acuerdo con la información disponible, el complejo contempla una intervención de 55 mil 624 metros cuadrados, una superficie incluso mayor a los aproximadamente 46 mil 800 metros cuadrados de la Plaza de la Constitución.

“Chapultepec no es un terreno disponible para cualquier proyecto de infraestructura. Es uno de los principales patrimonios ambientales, históricos y culturales de la Ciudad de México y debe ser protegido con una visión de largo plazo”, sostuvo el coordinador parlamentario.

Por ello, Moreira Valdez solicitó a las autoridades federales realizar las acciones necesarias para respetar la categoría, condición y alcances del Bosque de Chapultepec como Área de Valor Ambiental bajo la categoría de Bosque Urbano, a fin de preservar las áreas verdes existentes, evitar la tala de árboles y demás afectaciones a la flora, fauna y servicios ambientales que proporciona el Bosque.

También pidió a la Semarnat, a la Conanp, a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría del Medio Ambiente de la capital a realizar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para valorar la procedencia de reconocer al Bosque de Chapultepec como Área Natural Protegida.

El propósito, dijo, es fortalecer su régimen de protección, garantizar la conservación de sus valores ambientales, ecológicos, históricos y culturales, y prevenir que en el futuro se autoricen obras o construcciones que puedan comprometer su preservación y generar impactos ambientales negativos.

El congresista destacó que el Bosque de Chapultepec constituye uno de los principales activos ambientales de la Ciudad de México. Sus cuatro secciones integran áreas verdes, cuerpos de agua y hábitats para diversas especies, además de espacios históricos y culturales, y está considerado como uno de los principales pulmones ambientales de la Ciudad de México.

El político coahuilense insistió que se respete plenamente la categoría de Área de Valor Ambiental con que cuenta actualmente el Bosque y que cualquier proyecto de infraestructura sea sometido a los procedimientos de evaluación ambiental que correspondan.

Manifestó su preocupación por que, hasta ahora, no se ha hecho público de manera integral el expediente ambiental del proyecto, lo que, anotó, dificulta conocer con precisión sus posibles impactos y las medidas previstas para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.

Por ello, Moreira Valdez reiteró su llamado a las autoridades federales y capitalinas para cancelar el proyecto en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, transparentar la información ambiental disponible y fortalecer el régimen jurídico de protección del Bosque, incluida la realización de los estudios necesarios para valorar su eventual reconocimiento como Área Natural Protegida. (El Heraldo de Saltillo