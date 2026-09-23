Aplica IMSS Coahuila sistema de clasificación de urgencias médicas para atención de pacientes

Conocido como Triage, permite privilegiar la atención de algún paciente con relación a otros y así dar una respuesta médica oportuna.

Los servicios de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se otorgan bajo la clasificación de la gravedad que presenten las y los pacientes, que se divide en cinco colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul; lo anterior con el fin de estar en posibilidad de identificar, priorizar y brindar la atención debida a quienes lo solicitan.

El médico urgenciologo adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, doctor Melchor Esquivel Rodríguez, dijo que este sistema permite privilegiar la atención de algún paciente con relación a otros que tengan un trastorno de menor gravedad y así dar respuesta médica oportuna.

Explicó que el color rojo corresponde a una situación muy grave donde la vida del paciente está en peligro y requiere atención inmediata. El naranja cuando la persona requiere valoración médica rápida; el tiempo de atención es de 10 minutos.

En el caso del amarillo, es una situación que requiere atención médica en un tiempo no mayor a 30 minutos. Verde se identifica como una urgencia menor, cuyos pacientes pueden ser atendidos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en un tiempo máximo de 120 minutos. Y por último el azul, situación no urgente donde el servicio al derechohabiente se otorga en un tiempo que no rebase los 180 minutos.

Esquivel Rodríguez precisó que los tiempos son una referencia que se toma en cuenta, principalmente cuando el servicio se encuentra con más pacientes y que no significa que serán atendidos hasta que se cumpla el periodo estimado.

Agregó que, en cuanto a quienes presentan lo que se clasifica como urgencias sentidas (situaciones que no ponen en peligro la vida o la función de algún órgano), estos son atendidos después de las urgencias reales y en algunos casos, pueden llegar a ser referidos a las UMF.

Destacó que el Triage es un sistema que además de fortalecer los servicios de atención médica, mejora el flujo de pacientes para lograr un servicio óptimo y eficiente en beneficio de todas y todos. (El Heraldo de Saltillo)