Atienden reporte por encendido de fogata en zona forestal de El Tunal

Durante los últimos minutos de la noche del martes, la Brigada de Incendios Forestales que permanece de manera permanente en la subestación ubicada en El Tunal, bajo el mando de Protección Civil y Bomberos de la Estación 7 del Municipio de Arteaga, atendió un reporte por el encendido de una fogata al interior de un predio ubicado en una zona boscosa.

Al arribar al lugar, los elementos intentaron establecer comunicación con la persona que se encontraba al interior del predio, sin embargo, el acceso permanecía cerrado y la distancia entre el portón y el punto donde se encontraba dificultaba el contacto. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y durante la intervención, se registró un intercambio verbal con la persona, por lo que procedieron a su detención. Roberto N., de 52 años, con domicilio en Nuevo León, fue puesto a disposición del Juez Calificador.

Durante la atención del reporte, Protección Civil y Bomberos valoró las condiciones que prevalecían en ese momento, entre ellas la presencia de viento y la ubicación del predio en una zona forestal. Si bien el fuego se encontraba dentro de una propiedad particular, estas circunstancias incrementaban el riesgo de que las llamas se propagaran fuera de control.

El Gobierno Municipal de Arteaga recuerda que la veda para el encendido de fogatas en zonas boscosas tiene como objetivo prevenir incendios forestales y proteger nuestros recursos naturales, ya que un incendio puede ocasionar la pérdida de vegetación, afectar la fauna y los ecosistemas, deteriorar el suelo y poner en riesgo a las comunidades cercanas.

En distintos puntos del municipio se mantienen anuncios preventivos sobre esta disposición, además de los espectaculares instalados por el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del llamado permanente a evitar el uso del fuego en zonas forestales.

El Gobierno Municipal de Arteaga exhorta a la ciudadanía a respetar la veda y atender las indicaciones de Protección Civil, particularmente cuando las condiciones climatológicas puedan favorecer la propagación del fuego. (El Heraldo de Saltillo)