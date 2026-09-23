Miguel Riquelme destaca confianza en los jóvenes y entrega apoyos para estudiantes de Torreón

Programa estatal de estímulos económicos “Jóvenes pa´ Delante 2026” beneficia a estudiantes universitarios de Torreón

Torreón, Coahuila.- Con la finalidad de que los jóvenes cuenten con un respaldo para continuar su formación académica y profesional, la mañana de este miércoles el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó junto al secretario de Inclusión y Desarrollo Social del estado, Enrique Martínez y Morales, la entrega de estímulos económicos “Jóvenes pa´ Delante 2026, en esta ciudad.

El programa estatal tiene para La Laguna un monto de alrededor de 2.4 millones de pesos, y representa un apoyo en los gastos de los estudiantes como material escolar, transporte o pago de inscripción.

En su intervención, el presidente municipal señaló la relevancia de que en Coahuila como en Torreón, los gobiernos trabajan en unidad y en equipo para poder beneficiar a todos los sectores. En el caso de los jóvenes, dijo, se generan las condiciones para tengan la oportunidad de estudiar y de trabajar aquí mismo. “Esa es la unidad que nosotros, junto al gobernador Manolo Jiménez demostramos por el futuro de Torreón, de La Laguna, y de Coahuila”.

En su mensaje a los jóvenes, Riquelme Solís les manifestó la confianza de su gobierno en que en sus manos, el futuro de Torreón se avizora con mayor dinamismo y desarrollo, y reafirmó su compromiso en brindarles las condiciones para que no tengan que salir a buscar oportunidades fuera de su ciudad.

En ese sentido, dijo que la seguridad es una prioridad porque de ahí parten otros factores como la inversión y más y mejores ofertas laborales, por ejemplo. Destacó que Coahuila sea el estado con mayor percepción de seguridad en el país, y reconoció las políticas públicas del gobernador.

Asimismo, dijo que la educación es sin duda otra de las herramientas más importantes para el futuro de la ciudad, por lo que exhortó a los jóvenes a aprovechar que en Torreón y Coahuila pueden salir con tranquilidad. “Tenemos una juventud tranquila que puede salir prepararse y decidir dónde va a chambear, además de salir a divertirse con seguridad”.

Además, resaltó que las universidades que hay en el estado generan la competitividad de Coahuila, a través de la mano de obra que representa cada estudiante. “En sus manos está el presente y quedará el futuro de nuestra entidad y de nuestra comarca lagunera, y también las autoridades estamos puestas para seguir construyendo el futuro en conjunto de ustedes y de las nuevas generaciones”, expresó el edil.

Estuvieron además, Jorge Alberto Piñones Arzuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Felipe González Miranda, Diputado local; Ximena Villarreal, diputada local electa; Ivan Terashima Zamora, Instituto Coahuilense de la Juventud; Carlos Centeno Aranda, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón; David Oswaldo Maldonado Serrano, coordinador de ICOJUVE en La Laguna. (El Heraldo de Saltillo)