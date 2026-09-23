JNS llega a Saltillo por primera vez con su tour “Bajo Tu Propio Riesgo”. Conoce todos los detalles

La tarde del martes 22 de septiembre se llevó a cabo una rueda de prensa en la que representantes de Smarticket anunciaron los detalles y pormenores del concierto de JNS en Saltillo, quienes se presentarán en vivo como parte de su actual gira “Bajo Tu Propio Riesgo” y a continuación te los compartiremos.

La cita es el sábado 7 de noviembre y el evento, el cual está 100% confirmado, se llevará a cabo en el Auditorio Saltillo, donde se espera un aforo de 2 mil 600 asistentes.

Las puertas del recinto se abrirán a las 7:30 p.m y el concierto empieza puntual a las 9:00 p.m. Además, se contará con un acto abridor por parte de talento local.

Dentro de show, JNS tocarán sus clásicos de los noventas, así como canciones actuales y covers de otros artistas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de https://smarticket.pagatusboletos.com/tickets/es/entradas-musica-jns-bajo-tu-propio-riesgo. El evento cuenta con ocho zonas disponibles con los siguientes precios: General: $600, Grada Central: $700, Preferente: $800, Plus: mil 100 pesos, Fiesta: mil 200 pesos, VIP: mil 300 pesos, Diamante: mil 850 pesos y JNS: 2 mil 300 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

También puedes adquirir boletos físicos en Farmacias del Ahorro sucursales Morelo 2 y Santo Cristo en un horario de lunes a sábado de 12:00 a 8:00 p.m.

JNS es un grupo musical femenino de pop formado en Ciudad de México a finales de 1993. Actualmente está conformado por Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguia y son conocidas por éxitos como “Enferma de Amor”, “Solo Vivo Para Ti”, “Entre Azul y Buenas Noches”, entre otras que han conquistado millones de corazones.

La llegada de JNS a Saltillo por primera vez promete una noche llena de éxitos, canciones nuevas, nostalgia y muchas sorpresas. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)