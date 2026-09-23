Ofrecerá AIERA conferencia sobre habilidades clave para conseguir empleo

Con el objetivo de fortalecer la preparación del talento y brindar herramientas que faciliten su incorporación al mercado laboral, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) realizará este miércoles 23 de septiembre la conferencia “Habilidades de Poder para la Empleabilidad”, acompañada de un taller práctico para la elaboración del currículum vitae.

La actividad está dirigida a la comunidad industrial de Ramos Arizpe y de la Región Sureste de Coahuila, así como a estudiantes y personas interesadas en mejorar sus herramientas para enfrentar procesos de búsqueda y selección de empleo. La jornada comenzará a las 9:30 horas en el auditorio del CECyTE, ubicado en Calle Eje 4 #227, en el Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, destacó que uno de los propósitos de la asociación es mantener una vinculación permanente entre el sector productivo y las instituciones educativas, particularmente ante las nuevas exigencias que enfrentan las empresas para encontrar y desarrollar talento.

“Buscamos que estos espacios acerquen herramientas útiles a quienes están por incorporarse al mercado laboral o desean fortalecer su perfil profesional. Para la industria es muy importante contar con talento preparado, pero también contribuir para que las personas conozcan mejor qué buscan las empresas y cómo pueden presentar sus capacidades”, señaló.

De acuerdo con la convocatoria, la conferencia “Habilidades de Poder para la Empleabilidad” será impartida por la doctora Karla Valdés, y estará enfocada en potenciar competencias que permitan fortalecer el perfil profesional, comunicar el talento y enfrentar con mayor seguridad los procesos de búsqueda y selección de empleo.

Como complemento se desarrollará el Taller de Empleabilidad “Cómo elaborar mi Curriculum Vitae”, impartido por la psicóloga Frida Sofía Macedo Nava, mediante el cual los participantes podrán conocer elementos básicos para estructurar y presentar de mejor manera su experiencia, conocimientos y habilidades ante posibles empleadores.

“La actividad busca generar mayores oportunidades de vinculación y contribuir a que los participantes cuenten con herramientas prácticas para destacar durante sus procesos de incorporación al mundo laboral”, finalizó.

La convocatoria cuenta con la participación de diversas instituciones de educación superior y técnica de la región, mientras que el registro para los interesados se encuentra disponible mediante un código QR incluido en la invitación oficial localizada en el perfil oficial de Facebook de la AIERA. (EDUARDO SERNA)