MANOLO SIGUE ABRIENDO PUERTAS EN TEXAS

La gira de MANOLO JIMÉNEZ por Austin no es protocolaria ni de fotografía. Tiene objetivos concretos: atraer inversiones, impulsar proyectos energéticos, fortalecer los vínculos empresariales y posicionar internacionalmente los principales productos turísticos de Coahuila.

La reunión con la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de Texas confirma que el estado tiene interlocución directa y una alianza estratégica con una de las economías más importantes de Estados Unidos. En esa agenda destacan proyectos como Rodeo Saltillo y la Ruta Vinos & Dinos, dos plataformas capaces de atraer visitantes y generar desarrollo regional.

En un momento complicado para la imagen de México, Coahuila hace valer su diferencia. Manolo no fue a explicar problemas: fue a presentar resultados, promover proyectos y abrir nuevas oportunidades.

REBELIÓN EN EL SNTE

Al “paisano” ALFONSO CEPEDA SALAS se le están saliendo las cosas de control en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un reportaje publicado este martes en Excélsior da cuenta de la rebelión que un grupo de profesores de varias secciones sindicales le están organizando, acusando al también senador de MORENA de no ser un líder electo democráticamente por la base magisterial, sino de un acuerdo político de los liderazgos del SNTE para cubrir un interinato que ya se prolongó ocho años.

Además, los profesores entrevistados por Excélsior lo acusan de obtener beneficios mediante la presunta venta de plazas, promociones, permisos laborales y altos salarios. También de obtener comisiones derivadas de convenios comerciales con empresas que ofrecen productos y servicios en abonos a los maestros sindicalizados a sobreprecio, que terminan costando hasta tres veces más que en las tiendas.

ROSARIO DE ACUSACIONES

También lo acusan de utilizar a su antojo, para él y para su familia, un avión Learjet 60XR propiedad del sindicato en el que Cepeda Salas suele viajar por todo México, especialmente a Coahuila y a Acapulco, Guerrero. Pero eso no es todo. Los denunciantes aseguran que el oriundo de Arteaga recibe un salario bruto de 550 mil pesos mensuales, mientras que un profesor apenas gana entre 15 y 18 mil pesos.

De acuerdo con Excélsior, las acusaciones más graves provienen de las secciones 35 y 38, ambas de La Laguna. Y si se dan una vuelta por Saltillo, podrán sumar a su cadena de acusaciones la clínica “Don Bosco”, en la que Cepeda Salas ha destinado cientos de millones de pesos para su construcción, equipamiento y ahora remodelación, y que ha convertido en un muy lucrativo negocio familiar en el que se atiende a los maestros de las secciones 5 y 38 con cargo a las finanzas del SNTE. Cómo estará la cosa, que los profesores dicen que Cepeda salió más voraz que ELBA ESTHER GORDILLO…

PROHIBIDO DECIR NARCOPARTIDO

Pues con la novedad de que el INE les impuso una medida cautelar a “ALITO” MORENO, RUBÉN MOREIRA, CAROLINA VIGGIANO y otros priistas para que dejen de referirse en sus publicaciones a MORENA con los términos “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcoestado”, “Cártel de Morena”, “MORENARCOS” o “cómplice de los cárteles” ya que esto podría constituir, según los oficiosos consejeros electorales, una “calumnia electoral”. Por lo pronto, sólo los señalados expresamente por el INE están sujetos a esa medida cautelar, pero a cómo van las cosas, no dude usted que muy pronto se nos imponga una medida similar a todos los mexicanos.

Pero la cosa está muy sencilla, si MORENA quiere que ya no lo califiquemos como narcopartido, entonces que rompa todas sus alianzas con los narcos y con los huachicoleros; que deje de postularlos cómo sus candidatos; y que deje de utilizarlos cómo sus promotores del voto en estados cómo Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas.

ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL

De manteles largos está el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, que esta semana cumple su noveno aniversario. Por esa razón su presidente, JESÚS GERARDO SOTOMAYOR, está organizando para este jueves un evento muy interesante denominado “Retos legislativos y respeto a la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos” en el que van a participar el senador GABRIEL ELIZONDO, la diputada LUZ ELENA MORALES y el subsecretario de Gobierno DIEGO RODRÍGUEZ CANALES. Puro invitado de lujo, Muchas felicidades.

PURO IMPORTADO

Increíble, pero en el PAN no encontraron a un solo coahuilense que pudiera formar parte de la nueva Comisión Directiva Estatal que pretende regir los destinos de ese partido en nuestro estado. La comisón es encabezada por la diputada federal VERÓNICA PÉREZ HERRERA como presidenta y JORGE CALERO GARCÍA como secretario general, ambos de Durango, y la integran además otros siete panistas “importados”. Ni uno sólo es de Coahuila. A ver si a la hora de seleccionar a sus candidatos para las elecciones del próximo año no salen también con que los van a traer de Durango, porque por lo visto, tras el desastroso paso de ELISA MALDONADO, aquí no quedó nadie ni para cerrar la puerta.

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