Marcelo Torres advierte que gasto en pensiones puede llevar a México a una quiebra fiscal

“El retiro de Afores por desempleo es el reflejo de un país endeudado y sin empleos dignos; las ayudas sociales no salvarán la vejez”, señala el diputado Marcelo Torres Cofiño

Ciudad de México.- El sistema de pensiones en México ha dejado de ser una bomba de tiempo para convertirse en una detonación financiera en curso que amenaza con colapsar las finanzas públicas del país, advirtió el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño.

El legislador, abogado y analista señaló que la irresponsabilidad fiscal del Gobierno Federal de Morena ha convertido el derecho al retiro en un botín electoral. Precisó que para este año el gasto en pensiones absorbe más de 2.3 billones de pesos, lo que representa más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y devora uno de cada cuatro pesos del Presupuesto de la Federación.

“Instituciones emblemáticas como el IMSS y el ISSSTE están operando en números rojos y sin capacidad de respuesta. Pasamos de una relación de seis trabajadores activos por cada pensionado a un esquema insostenible de casi tres a uno. Hoy se prefieren entregar cheques sin fondo para comprar votos, mientras los hospitales públicos se quedan sin medicinas, sin insumos y sin infraestructura básica”, aseveró Torres Cofiño.

Récord histórico en retiros de Afores: la crisis del empleo formal

Como reflejo de esta parálisis económica, Marcelo Torres destacó las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR): entre enero y agosto de 2026, los trabajadores mexicanos retiraron la cifra récord de 31 mil 514 millones de pesos de sus Afores por concepto de desempleo, un incremento real del 24.1% respecto al mismo periodo del año anterior. Más de 1.45 millones de personas tuvieron que hipotecar su vejez para sobrevivir el presente.

“Aunque el retiro por desempleo es un derecho, no es dinero regalado; sale del ahorro de la vejez y resta semanas cotizadas. La gente no empeña su futuro por gusto, sino por la imperiosa necesidad provocada por un gobierno que no genera empleo formal ni bien remunerado. Mientras el IMSS presume datos maquillados con un crecimiento acumulado de apenas 1.2% en lo que va del año, la gente en la calle no tiene para comer”, enfatizó.

Finalmente, Marcelo Torres, diputado panista, criticó el discurso oficial de Palacio Nacional al señalar que una de las mayores irresponsabilidades del régimen es hacer creer a la ciudadanía que las pensiones surgen de la nada o de dádivas personales.

“Las ayudas sociales no son eternas ni van a resolver la cuenta del mañana. México vive endeudado y sin certidumbre. Exigimos responsabilidad fiscal y frenar de inmediato el saqueo al futuro de las familias mexicanas antes de que el colapso sea irreversible”, concluyó el legislador panista. (El Heraldo de Saltillo)