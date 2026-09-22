Torreón se suma a la construcción de entornos escolares pacíficos

Miguel Riquelme y la señora Liliana Salinas Valdés inauguran la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva

Torreón, Coahuila.- La mañana de este martes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y la presidenta Honoraria del DIF Coahuila, señora Liliana Salinas Valdés, inauguraron en Torreón la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva, iniciativa que tiene por objetivo sembrar entre las niñas, niños y adolescentes valores fundamentales para formar mejores ciudadanos y mejores comunidades.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de esta ciudad, y reunió a más de 600 integrantes de la comunidad educativa, todos unidos por una misma causa: construir escuelas más seguras, más humanas y más inclusivas.

El presidente municipal celebró el esfuerzo conjunto del DIF Coahuila, la Secretaría de Educación del Estado, la fiscalía general y el Poder Judicial, a través del programa Impulsores de Paz, y destacó los valores que confluyen para evitar la violencia.

“La paz se construye todos los días con una cultura basada en el respeto, la empatía, la solidaridad, la inclusión y el diálogo. Construir la paz es aprender a escuchar, reconocer la dignidad de las personas y formar generaciones capaces de resolver sus diferencias con la palabra y nunca con violencia”, externó.

Riquelme Solís dijo que de la seguridad se desprende la tranquilidad, la confianza, la educación, el desarrollo y las oportunidades que tiene Torreón y Coahuila, y resaltó que esta no solo se construye con patrullas, tecnología o infraestructura, sino también en el día a día en las aulas y en los hogares. “Una sociedad que educa para la paz es una sociedad que forja un mejor futuro”.

El alcalde reiteró la importancia de los foros de construcción de paz, que tienen el propósito de fortalecer las capacidades de docentes, directivos, estudiantes y familias a fin de prevenir la violencia y promover una convivencia basada en el respeto mutuo, porque cada niña, niño y adolescente, dijo, merecen crecer en un entorno donde se sienta escuchado, valorado y protegido.

En ese sentido, reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la señora Liliana Salinas para llevar adelante esta labor.

“Hoy Coahuila es reconocido como el estado más seguro de México, resultado de años de trabajo responsable, de instituciones sólidas y de una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas. Así como trabajamos unidos para fortalecer la seguridad de nuestra ciudad y de todo Coahuila, también trabajemos en conjunto para fortalecer la convivencia y la paz en nuestras escuelas”, externó el edil.

Estuvieron también Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Xanin García Posada; subsecretaria de Educación Media Superior; Laura Itzel Sánchez Coss, directora del Centro de Medios Alternos del Poder Judicial del Estado; Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente; Laura Aidé Constante Valdés, coordinadora general de Proyectos Estratégicos; Marla Selene Valenzuela, facilitadora penal de la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado. (El Heraldo de Saltillo)