DIF Torreón impulsa el desarrollo integral de niñas y niños de Casa Puente con exposición artística

La muestra reúne pinturas elaboradas por los usuarios de Casa Puente, y fotografías de las actividades culturales y recreativas que fortalecen su formación

Torreón.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de niñas y niños en situación de riesgo y prevenir el trabajo infantil, DIF Torreón llevó a cabo una exposición de pintura y fotografía con usuarios de Casa Puente, quienes compartieron los avances obtenidos a través de distintas actividades artísticas, culturales y recreativas.

La exposición se encuentra disponible en el lobby de Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes número 500 fraccionamiento Las Etnias, donde puede ser apreciada por las personas que acuden a las instalaciones.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, la señora Selina Bremer de Cepeda, acompañó a las niñas y niños durante la presentación de sus trabajos y destacó que brindarles espacios de aprendizaje, expresión y convivencia contribuye a fortalecer sus habilidades y abrir nuevas oportunidades para su desarrollo.

“Cada pintura y cada fotografía nos muestra el talento, la sensibilidad y los avances de nuestras niñas y niños. En DIF Torreón queremos que encuentren oportunidades para crecer, descubrir sus capacidades y construir un futuro con más opciones, lejos de los riesgos de las calles y del trabajo infantil”, expresó.

La muestra está integrada por pinturas elaboradas por los propios usuarios, así como por fotografías que documentan algunas de las actividades que realizan, entre ellas visitas a espectáculos, museos y otros espacios que enriquecen su aprendizaje y fortalecen su formación.

Estas acciones forman parte de la atención integral que se brinda en Casa Puente, donde se trabaja en la prevención del trabajo infantil y la atención de niñas y niños en situación de riesgo, mediante actividades educativas, artísticas, culturales y de acompañamiento.

La señora Selina Bremer de Cepeda señaló que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones sociales a favor de las familias que impulsa el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al promover espacios seguros y alternativas que favorecen el bienestar y el desarrollo de la niñez.

DIF Torreón refrenda su compromiso de generar oportunidades para que las niñas y los niños desarrollen sus capacidades, fortalezcan su autoestima y encuentren caminos que les permitan avanzar hacia una vida con mayores oportunidades. (El Heraldo de Saltillo)