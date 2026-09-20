Asesinato de estudiante española exhibe crisis de inseguridad en Morelos y México: Rubén Moreira

El diputado del PRI reclamó por la incapacidad de las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad

Ciudad de México.- El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada que llegó a México por un intercambio académico, evidencia la grave situación de inseguridad que enfrenta el estado de Morelos, señaló el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien lamentó que la joven haya sido asesinada cuando tenía menos de un mes en el país y reclamó por la incapacidad de las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del PRI señaló que existen videos y avances en la investigación, por lo que se debe castigar al responsable, pero subrayó la tragedia que representa la muerte de la joven y lo que significa para Morelos que no puedan mejorar las condiciones de seguridad.

Moreira Valdez advirtió que la situación de seguridad en Morelos es alarmante y citó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), donde el 88.7 por ciento de la población se siente insegura, porcentaje que coloca al estado en el segundo lugar nacional, sólo detrás del Estado de México, donde el 90 por ciento de la población se siente insegura.

El coordinador parlamentario expuso que entre las entidades con mayor percepción de inseguridad también se encuentran Tabasco, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Michoacán y Sinaloa; mientras, en contraste, Coahuila aparece como el estado donde la población se siente más segura.

El abogado Miguel Ángel Sulub señaló que el caso refleja la violencia y la inseguridad que se viven en México, al recordar que la estudiante fue asaltada y asesinada en los jardines de la Casa de la Cultura de Cuautla. Añadió que en Morelos se ha comentado que en menos de siete meses cuatro estudiantes han sido asesinadas.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo señaló que robos, asaltos, asesinatos, homicidios y desapariciones forman parte de la realidad que viven muchos mexicanos, y sostuvo que situaciones similares se presentan en otras entidades como Sinaloa y el Estado de México. También señaló que delitos como la extorsión se han triplicado y cuestionó una estrategia contra el crimen organizado que, afirmó, ha dejado de lado el debilitamiento financiero de los cárteles.

Al respecto, Moreira Valdez expuso que en el norte del país el delito más frecuente es el fraude; en la zona centro, el robo o asalto en calle o transporte; y en entidades del sur como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la extorsión. Agregó que los lugares donde la población se siente más insegura son los cajeros automáticos, la vía pública, las carreteras, el transporte público, la calle, los bancos, parques o centros recreativos, mercados y el automóvil.

El coordinador parlamentario sostuvo que la situación actual de inseguridad es producto de la estrategia implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuestionó la política de “abrazos no balazos”. (El Heraldo de Saltillo)