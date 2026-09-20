Mueven a jóvenes reclutados en Jalisco a otros Estados

Guadalajara.- El crimen organizado sigue operando campamentos de adiestramiento dentro de Jalisco y ha comenzado a mover a jóvenes reclutados hacia otros Estados para no «calentar la plaza», coincidieron un activista y un especialista en temas de seguridad consultados por MURAL.

«Que existan campamentos que vienen organizados en nuestro territorio, aquí en el Estado existen bastantes. Hemos tenido denuncias de Puerto Vallarta, de que al menos hay dos campamentos ahí», indicó Héctor Flores, líder del colectivo Luz de Esperanza.

«Yo creo que están tratando de moverlos un poco más para no calentar tanto la plaza, pero siguen existiendo muchos campamentos en Jalisco».

Flores añadió que han sabido que estos lugares también pueden estar en La Barca, aunque reconoció que se han desplazado hacia Zacatecas, Michoacán y Nayarit.

Ángel Eduardo Cadena Saucedo, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), coincidió en que Zacatecas ha generado particular interés como destino de jóvenes reclutados en Jalisco y otras Entidades.

La organización ha tenido conocimiento de casos en que familias recibieron información anónima indicando que sus seres queridos podrían estar trabajando forzadamente en ese Estado, aunque aclaró que eso no implica exclusivamente el adiestramiento.

Ambos coincidieron en que uno de los principales obstáculos para investigar estos casos es la falta de coordinación entre Fiscalías y Comisiones de búsqueda, tanto a nivel local como interestatal. Cadena Saucedo describió el proceso como lento y burocrático.

Comentó que, cuando hay indicios de que una persona fue trasladada a otro Estado, se envían colaboraciones escritas a las autoridades locales, documentos que frecuentemente quedan «congelados» en un archivo.

Flores fue más crítico con los avances en las indagatorias.

«Resultados en sí de investigación no los hemos visto nunca. Son muy contados los casos de que la Fiscalía, a través de verdaderos actos de investigación, genere resultados positivos. La mayoría son personas liberadas, sin detenciones», expresó el activista.

Cadena Saucedo señaló, además, que las familias desconfían de compartir información con las Fiscalías debido a antecedentes de filtraciones hacia los posibles perpetradores, situaciones que han puesto en riesgo la integridad de los denunciantes.

Pese al panorama, Flores subrayó el papel de los medios y la presión social como los principales factores que han derivado en localizaciones.

«Si no fuera por los medios de comunicación que hacen la gran labor de difundir estos casos, no veríamos resultados», sostuvo.

Una fuente oficial de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirmó a MURAL que tienen indicios de que el reclutamiento se está llevando a cabo en Zacatecas.